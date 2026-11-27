Взимку темніє значно раніше, тому освітлення вдома стає особливо важливим. Щоб зробити кімнату світлою та комфортною, не обов’язково вмикати основну люстру. Кілька невеликих джерел освітлення допоможуть створити приємну атмосферу для відпочинку, роботи чи вечірніх справ.

Особливо корисними такі рішення стають під час відключень електроенергії, пише 24 Канал. Компактні лампи, гірлянди і свічки дають змогу освітити потрібні зони помешкання без підключення до електромережі. Розповідаємо, які варіанти можна поєднати, щоб удома було затишно навіть без верхнього світла.

Як затишно освітити помешкання?

М’яке розсіяне світло

Щоб зробити освітлення комфортнішим, варто відмовитися від надто яскравих ламп із холодним відтінком. Натомість можна використовувати теплі світлодіодні лампи, які створюють м’якше освітлення та допомагають зробити атмосферу в кімнаті затишнішою.



Тепле світло додає затишку / Фото Pexels

USB-лампи та компактні світильники

Невеликі лампи з USB-підключенням можна живити від повербанків або зарядних станцій. Їх зручно розміщувати на робочому столі, приліжковій тумбі чи кухонній поверхні, щоб освітити саме ту зону, яка потрібна.

Такі пристрої споживають небагато енергії, тому можуть працювати кілька годин без підзаряджання. А от тривалість роботи залежить від потужності світильника та ємності джерела живлення.

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Гірлянди

Світлодіодні гірлянди допоможуть додати кімнаті м’якого декоративного освітлення. Їх можна розмістити навколо дзеркала, уздовж полиць, біля вікна чи над узголів’ям ліжка.

Моделі на батарейках особливо зручні під час відключень електроенергії, адже не потребують розетки. Вони споживають мало енергії, а час роботи залежить від типу батарейок, кількості світлодіодів і вибраного режиму.

Свічки для затишної атмосфери

Свічки допоможуть створити м’яке мерехтливе освітлення у вечірній час. Їх можна поставити на обідньому столі чи полиці, використовуючи стійкі підсвічники. Додаткового затишку додадуть ароматичні варіанти із запахом кориці, хвої чи інших зимових ароматів. Водночас свічки не варто залишати без нагляду, розміщувати біля штор та інших легкозаймистих предметів.

Щоб освітлення виглядало гармонійно, можна поєднувати кілька джерел світла в одній кімнаті. Наприклад, торшер, настільна лампа та гірлянда допоможуть підсвітити різні куточки й зробити простір комфортним без використання основної люстри.