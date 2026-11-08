Зробіть це з полуницею в листопаді: кущі легко переживуть зимові морози

Перед настанням стійких морозів полуничні грядки вимагають особливої уваги господарів. Кілька послідовних кроків у саду допоможуть захистити ніжне коріння від вимерзання.

Пізньої осені ягідні кущі стають надто чутливими до різких перепадів температур і надлишкової вологи. Якщо залишити грядку без догляду, навесні рослини будуть ослабленими, що поставить під загрозу майбутній збір ягід, пояснюють фахівці німецького видання Mein schöner Garten. Кілька простих справ до настання стійких холодів допоможуть рослинам комфортно перезимувати.

Як правильно очистити кущі перед холодами?

Розпочніть підготовку із санітарного прибирання грядок. Рослинні рештки часто стають прихистком для грибкових хвороб, зокрема небезпечної сірої гнилі:

видаліть усе пожовкле, засохле та вкрите плямами листя;

зріжте зайві вуса, якщо не плануєте розмножувати сорт;

залиште зелене та здорове листя, адже саме воно захищає кущ від морозів.

Під час обрізання дійте вкрай обережно біля центру розетки. У середині куща розташоване сердечко або точка росту, яку не можна пошкоджувати, інакше полуниця навесні просто не відновиться.



Правильна обробка подарує хороший урожай / Фото Pexels

Чим і коли мульчувати ґрунт?

Мульчування надійно захищає коріння від вимерзання та зберігає необхідну вологу в землі. Для захисного шару чудово підійдуть перепрілий компост, сухе здорове листя або чиста солома.

Компост розкладають тонким шаром навколо рослин, не засипаючи центральну розетку. Із соломою поспішати не варто: вкривайте полуницю лише тоді, коли кущі перейдуть у стан спокою, а температура ґрунту стабільно опуститься приблизно до +4 градусів Цельсія. Оптимальний шар пухкої соломи для зимівлі становить від 5 до 8 сантиметрів.

Як вберегти кущі від сильних морозів без снігу?

Найнебезпечніший період для ягідника – раптове сильне похолодання за повної відсутності снігового покриву. Якщо синоптики прогнозують стійкі безсніжні морози, поверх мульчі покладіть ялинове гілля. Воно добре затримує перший сніг і створює надійний захисний бар'єр.

Також грядку можна вкрити білим повітропроникним агроволокном. Обов'язково надійно зафіксуйте матеріал по краях, щоб його не зірвало поривами вітру.

Навесні товсте укриття не можна тримати надто довго. Щойно земля почне прогріватися і покажеться молоде листя, поступово знімайте солому та агроволокно, даючи полуниці простір для швидкого росту.

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Що ще варто зробити на полуничних грядках?

Перед настанням стійких холодів важливо подбати про поживність ґрунту. Якщо ви помітили, що корінці біля основи оголилися, корисно підсипати свіжої землі та внести безпечне осіннє підживлення, яке допоможе кущам набратися сил перед спокоєм.