Домашній інтернет можна запустити і без світла: ось як це зробити

Українці у жовтні вже починають готуватися до можливих тривалих відключень світла – і настав час подбати не лише про заряджання гаджетів, але й про роботу інтернету.

Підключення до інтернету вдома в умовах, коли світла довго немає – це здійсненне завдання. Але для того, аби цього досягнути, потрібно знати кілька деталей, пише "УНІАН".

Як під'єднати домашній інтернет без світла?

Для того, аби підключитися до Wi-Fi в квартирі, у приміщення має бути проведений Інтернет, а у вас має бути роутер. Але щойно світло зникає, роутер припиняє працювати – для нього потрібна електрика, і не лише у вашому домі, але й в місці, де розташований провайдер.

Тож передусім слід переконатися, що під час відключень світла обладнання інтернет-провайдера також працює на резервних джерелах живлення, інакше під'єднати інтернет не вдасться взагалі. Але зазвичай у будинках є кілька провайдерів, і деякі з них використовують технологію GPON – тобто гігабітну пасивну оптоволоконну мережу. А це значить, що вони можуть працювати за умов відключення електрики.

Для того, аби інтернет вдома працював, потрібно заживити не лише роутер, але й модем. Це можна зробити павербанком, джерелом безперебійного живлення чи генератора. Але важливо пам'ятати й про безпеку: генератори на бензині та дизелі не можна ставити у закритих приміщеннях.

Час, протягом якого працюватиме роутер, залежить безпосередньо від потужності джерела живлення. Тож як мінімум потрібні 2 повербанки: по одному для роутера та оптичного термінала.

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Як ще можна під'єднатися до інтернету?

Якщо роутер під'єднати не виходить, можна підключитися до Wi-Fi у квартирі за допомогою смартфона. Сучасні моделі можуть працювати в якості роутера та роздавати інтернет на інші пристрої.

Цей варіант працює, втім, тільки у випадку, якщо є мобільний інтернет – адже від відключень електроенергії страждають також і вишки мобільних операторів.