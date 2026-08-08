Чайник стане чистим, як в день покупки: як прибрати з нього накип за 2 хвилини

Чайник, незалежно від того, звичайний він чи електричний, з часом накопичує всередині накип – білий шар з кальцію та інших мінералів, що містяться у проточній воді. І якщо його вчасно не почистити, з часом шматки цього накипу почнуть потрапляти у ваші напої.

Чайник в домі зазвичай вмикають не раз і не два на день – а це значить, що накип на ньому накопичується неймовірно швидко. Втім, почистити його можна навіть швидше, якщо знати, як саме це робити, пише Good Housekeeping.

Як почистити чайник від накипу?

Чи пам'ятаєте ви, коли востаннє чистили чайник та прибирали з нього накип? Експерти радять робити це кожні 4 – 8 тижнів, аби підтримувати його чистим та запобігати потраплянню на поверхню твердих мінералів. Це допоможе вашому приладові прослужити довше.

Завдання очищення чайника може займати різну кількість часу залежно від способу, який ви для цього оберете.

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Білий оцет

Для того, аби легко та дешево очистити чайник від накипу, потрібно залити його наполовину водою та довести до кипіння. Одразу ж вимкніть його та додайте білого оцту, аби наповнити посудину до 3/4. Робіть це повільно та обережно, аби уникнути киплячих бризок.

Оцет кип'ятити не варто, інакше вся ваша кухня наповниться досить неприємним запахом. Залиште чайник замочуватися на ніч, провітрюючи приміщення за потреби. Після того як вранці ви прополощете чайник чистою водою, осад зникне.

Лимонна кислота

Цей спосіб ідеальний на випадок, якщо не хочеться чекати цілу ніч, адже він діє майже миттєво. Наповніть чайник водою до максимальної позначки, а тоді всипте в нього цілу упаковку лимонної кислоти. Після цього прокип'ятіть його. Якщо ви бачите, що трохи накипу ще лишилося, можна повторити цей процес.

Дайте воді охолонути та прополощіть чайник – він стане чистим, як у день покупки.