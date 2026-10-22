Без молотка й зайвих зусиль: щоб швидко почистити волоські горіхи, їх потрібно зварити

Розколювання волоських горіхів молотком часто закінчується однаково – шкаралупа розлітається по кухні, а ядра ламаються на дрібні шматочки. Та є спосіб, який дозволяє обійтися без ударів і водночас легше дістати горіх цілим.

Фудблогер і кухар Максим Мензак показав у відео на YouTube простий метод із гарячою водою. Він особливо зручний, коли потрібно почистити одразу багато горіхів.

Як почистити волоські горіхи без молотка?

Для цього знадобляться самі горіхи, каструля з водою та сито. Спочатку воду потрібно довести до кипіння, після чого висипати в неї волоські горіхи.

Варити їх слід приблизно 5 хвилин, час від часу перемішуючи. Після цього каструлю знімають з вогню, воду зливають через сито, а горіхам дають трохи охолонути, щоб їх можна було брати руками. За словами Максима Мензака, після такої обробки шкаралупа відкривається значно легше. До того ж вона не розлітається навколо, як це часто буває під час використання молотка.

Як легко почистити горіхи: дивіться відео

Такий спосіб особливо стане у пригоді, коли горіхів багато. Замість того щоб по одному розбивати їх молотком і потім збирати дрібні уламки шкаралупи, можна одразу підготувати цілу партію в каструлі, а після охолодження перейти до очищення.

Ще одна перевага – більше шансів зберегти ядро цілим. Це зручно, якщо горіхи потрібні не лише для подрібнення, а й для прикрашання випічки чи десертів. Водночас після варіння не варто поспішати: горіхам потрібно дати трохи охолонути, щоб їх було зручно тримати в руках під час очищення.

Придбати горіхоколи для волоських горіхів можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців, порівняти матеріали та механізми різних моделей і роздивитися конструкцію за фото.

Як дістати ціле ядро з горіха?

Коли горіхи трохи охолонуть, потрібно натиснути на середину шкаралупи. Після варіння вона має легше розділятися на частини.

Перший горіх, за словами кухаря, іноді доводиться додатково підчепити ножем. Наступні вже можна розкривати простіше. Такий спосіб допомагає дістати ядра цілими, тому їх зручно використовувати для випічки, десертів або інших страв.