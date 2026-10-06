Поставте це в шафу з крупами вже зараз: харчова міль зникне назавжди

Хоча б раз у житті практично кожній людині доводилося зіштовхуватися з коричнево-сірими метеликами на кухні. Вони, на жаль, є небезпечними шкідниками, що відкладають личинки та яйця у крупи, а позбутися їх зовсім не просто.

Харчова міль може завдати багатьох складнощів – але, виявляється, прості домашні лайфхаки допоможуть прогнати її з квартири за лічені дні. Для цього потрібно, зокрема, помістити мішечок з кількома інгредієнтами у шафку з крупами, де харчова міль трапляється особливо часто, пише Story.pl.

Як позбутися харчової молі на кухні?

Проблема, яка дуже добре відома власникам квартир, має досить характерний сценарій: всього одна заражена упаковка крупи з магазину за кілька тижнів перетворюється на десятки метеликів, що захоплюють продукти у шафах. Проблема полягає у тому, що міль досить швидко мігрує між пачками й ховається у дуже дрібних щілинах – і локальна обробка всього однієї полиці просто не дає результату.

Але, на щастя, міль можливо відлякати – потрібно лише знати правильні засоби. Одним з них на кухні є саморобне апельсинове саше зі шкірки. Цей метод дешевий та базується на стійкому цитрусовому запаху, що не подобається комахам.



Харчової молі можна позбутися завдяки цедрі / Фото Pexels

Для цього достатньо просто натерти шкірку на тертці, а після цього вкласти її у невеликий мішечок, що потім розміщується у шафі, де лежать крупи, борошно, макарони тощо. Але дію цедри можна навіть посилити: додайте до мішечка кілька бутонів гвоздики. У замкненій шафці це дає насичений аромат, що триматиметься значно довше, ніж лише цитрусова основа.

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Зважайте, що матеріал мішечка також важливий: не можна просто покласти цедру і гвоздику в поліетиленовий пакет, адже він не пропускає запахів. Оптимальним варіантом буде невеликий мішечок з бавовни чи льону. Якщо такого немає, можна загорнути інгредієнти у чисту марлю та зв'язати її тонкою мотузкою чи гумкою.

Але залишати саше у шафі без перевірки на тижні не варто: у свіжій цедрі є волога, що може призвести до цвілі, якщо її не замінювати регулярно. Найкращим варіантом буде взагалі попередньо висушити шкірку, і тільки після цього подрібнювати її чи натирати.