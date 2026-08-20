Ви даремно перете рушники так само як одяг: одна помилка псує їх набагато швидше

Рушники можуть ставати жорсткими вже після кількох прань, навіть якщо пральна машина працює справно, а самі вони якісні. Найчастіше причина не в тканині, а у звичних помилках під час прання та сушіння.

На стан рушників впливають, до прикладу, кількість мийного засобу, жорсткість води чи температура сушіння, інформує 24 Канал. Частина цих помилок непомітна, але саме вони поступово забивають і пошкоджують волокна.

Чому рушники потребують іншого прання, ніж звичайний одяг?

Головна помилка – завантажувати рушники в машинку разом з іншими речами й додавати звичну кількість мийного засобу. Щільним махровим волокнам потрібен простір, щоб добре промитися та прополоскатися.

Якщо барабан переповнений, а засобу забагато, його залишки накопичуються в петлях тканини. Через це рушники поступово стають жорсткими, втрачають пухкість і гірше вбирають воду.

Як отримати пухнасті рушники / Фото unsplash

Генеральна директорка Cleancorp Ліза Макквін радить для рушників використовувати навіть трохи менше засобу, ніж зазначено на упаковці.

Надмірне мило може накопичуватися в петлях рушника, що робить їх жорсткими. Моя загальна порада – використовувати трохи менше, ніж рекомендовано, – стверджує вона.

Не варто захоплюватися й кондиціонером для білизни. Засоби для пом'якшення покривають волокна спеціальними речовинами, а за надмірного використання це може впливати на здатність тканини вбирати воду.

Для рушників важливіше дотримуватися рекомендованої кількості засобу, а не намагатися зробити їх м'якшими за рахунок більшої порції кондиціонера. Рушники краще прати окремо від іншого одягу й не набивати ними барабан доверху.

Рушникам потрібен простір для руху всередині машини, щоб волокна могли повністю прополоскатися та залишатися м'якими, саме так роблять у готелях, – стверджує Макквін.

Після прання рушники варто добре струсити перед сушінням – так ворс розправляється і тканина не залишається зім'ятою. Якщо є сушильна машина, краще обирати температуру відповідно до етикетки виробу.

Для більшості рушників зазвичай підходить низький або середній нагрів, тоді як висока температура та пересушування з часом можуть пошкоджувати волокна.

Чому рушники стають твердими після прання?

Навіть за правильного дозування засобу рушники можуть поступово грубішати. Однією з причин буває жорстка вода – тобто вода з великою кількістю розчинених мінералів, насамперед кальцію та магнію.

Жорстка вода впливає і на саме прання: мийним засобам у ній складніше працювати так само ефективно, як у м'якій, інформує Richardha worth. Якщо рушники постійно виходять із машинки грубими, хоча барабан не перевантажений і засобу небагато, варто звернути увагу саме на воду.

Особливо показовою може бути ситуація, коли подібна проблема з'являється не лише з рушниками, а й з іншою білизною.

Має значення і спосіб сушіння, після мотузки рушники часто виходять грубішими, оскільки ворс висихає практично нерухомо. У барабані тканина постійно рухається, тому петлі махри краще розправляються і рушник здається пухнастішим.

Втім, тут теж не працює правило "чим гарячіше, тим краще". Надто довге сушіння або висока температура можуть дати протилежний результат – волокна швидше зношуються, а рушник стає пласким і жорстким. У сучасних сушильних машинах датчики вологості допомагають завершити цикл після висихання тканини й уникнути зайвого перегрівання.