На стан рушників впливають, до прикладу, кількість мийного засобу, жорсткість води чи температура сушіння, інформує 24 Канал. Частина цих помилок непомітна, але саме вони поступово забивають і пошкоджують волокна.

Чому рушники потребують іншого прання, ніж звичайний одяг?

Головна помилка – завантажувати рушники в машинку разом з іншими речами й додавати звичну кількість мийного засобу. Щільним махровим волокнам потрібен простір, щоб добре промитися та прополоскатися.

Якщо барабан переповнений, а засобу забагато, його залишки накопичуються в петлях тканини. Через це рушники поступово стають жорсткими, втрачають пухкість і гірше вбирають воду.

Як отримати пухнасті рушники / Фото unsplash

Генеральна директорка Cleancorp Ліза Макквін радить для рушників використовувати навіть трохи менше засобу, ніж зазначено на упаковці.

Надмірне мило може накопичуватися в петлях рушника, що робить їх жорсткими. Моя загальна порада – використовувати трохи менше, ніж рекомендовано, – стверджує вона.

Не варто захоплюватися й кондиціонером для білизни. Засоби для пом'якшення покривають волокна спеціальними речовинами, а за надмірного використання це може впливати на здатність тканини вбирати воду.

Для рушників важливіше дотримуватися рекомендованої кількості засобу, а не намагатися зробити їх м'якшими за рахунок більшої порції кондиціонера. Рушники краще прати окремо від іншого одягу й не набивати ними барабан доверху.

Рушникам потрібен простір для руху всередині машини, щоб волокна могли повністю прополоскатися та залишатися м'якими, саме так роблять у готелях, – стверджує Макквін.

Після прання рушники варто добре струсити перед сушінням – так ворс розправляється і тканина не залишається зім'ятою. Якщо є сушильна машина, краще обирати температуру відповідно до етикетки виробу.

Для більшості рушників зазвичай підходить низький або середній нагрів, тоді як висока температура та пересушування з часом можуть пошкоджувати волокна.

Чому рушники стають твердими після прання?

Навіть за правильного дозування засобу рушники можуть поступово грубішати. Однією з причин буває жорстка вода – тобто вода з великою кількістю розчинених мінералів, насамперед кальцію та магнію.

Жорстка вода впливає і на саме прання: мийним засобам у ній складніше працювати так само ефективно, як у м'якій, інформує Richardha worth. Якщо рушники постійно виходять із машинки грубими, хоча барабан не перевантажений і засобу небагато, варто звернути увагу саме на воду.

Особливо показовою може бути ситуація, коли подібна проблема з'являється не лише з рушниками, а й з іншою білизною.

Має значення і спосіб сушіння, після мотузки рушники часто виходять грубішими, оскільки ворс висихає практично нерухомо. У барабані тканина постійно рухається, тому петлі махри краще розправляються і рушник здається пухнастішим.

Втім, тут теж не працює правило "чим гарячіше, тим краще". Надто довге сушіння або висока температура можуть дати протилежний результат – волокна швидше зношуються, а рушник стає пласким і жорстким. У сучасних сушильних машинах датчики вологості допомагають завершити цикл після висихання тканини й уникнути зайвого перегрівання.