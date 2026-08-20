На состояние полотенец влияют, например, количество моющего средства, жесткость воды или температура сушки, сообщает 24 Канал. Часть этих ошибок незаметна, но именно они постепенно забивают и повреждают волокна.

Почему полотенца требуют другой стирки, чем обычная одежда?

Главная ошибка – загружать полотенца в стиральную машину вместе с другими вещами и добавлять привычное количество моющего средства. Плотным махровым волокнам нужно пространство, чтобы хорошо промыться и прополоскаться.

Если барабан переполнен, а средства слишком много, его остатки скапливаются в петлях ткани. Из-за этого полотенца постепенно становятся жесткими, теряют пушистость и хуже впитывают воду.

Как получить пушистые полотенца / Фото unsplash

Генеральный директор Cleancorp Лиза Макквин советует использовать для полотенец даже чуть меньше средства, чем указано на упаковке.

Избыточное количество моющего средства может скапливаться в петлях полотенца, что делает их жесткими. Мой общий совет – использовать чуть меньше, чем рекомендуется, – утверждает она.

Не стоит увлекаться и кондиционером для белья. Средства для смягчения покрывают волокна специальными веществами, а при чрезмерном использовании это может повлиять на способность ткани впитывать воду.

Для полотенец важнее соблюдать рекомендуемое количество средства, а не пытаться сделать их мягче за счет большей порции кондиционера. Полотенца лучше стирать отдельно от другой одежды и не набивать ими барабан доверху.

Полотенцам нужно пространство для движения внутри машины, чтобы волокна могли полностью прополоскаться и оставаться мягкими, именно так поступают в отелях,

– утверждает Маккуин.

После стирки полотенца следует хорошо встряхнуть перед сушкой – так ворс расправляется, и ткань не остается смятой. Если есть сушильная машина, лучше выбирать температуру в соответствии с этикеткой изделия.

Для большинства полотенец обычно подходит низкий или средний нагрев, тогда как высокая температура и пересушивание со временем могут повредить волокна.

Почему полотенца становятся жесткими после стирки?

Даже при правильной дозировке средства полотенца могут постепенно становиться грубее. Одной из причин бывает жесткая вода – то есть вода с большим количеством растворенных минералов, прежде всего кальция и магния.

Жесткая вода влияет и на саму стирку: моющим средствам в ней сложнее работать так же эффективно, как в мягкой, сообщает Richardha worth. Если полотенца постоянно выходят из стиральной машины жесткими, хотя барабан не перегружен и моющего средства не много, стоит обратить внимание именно на воду.

Особенно показательной может быть ситуация, когда подобная проблема возникает не только с полотенцами, но и с другим бельем.

Имеет значение и способ сушки: после сушки на веревке полотенца часто становятся более жесткими, поскольку ворс высыхает практически неподвижно. В барабане ткань постоянно движется, поэтому петли махры лучше расправляются, и полотенце кажется более пушистым.

Впрочем, здесь тоже не работает правило "чем горячее, тем лучше". Слишком длительная сушка или высокая температура могут привести к обратному результату – волокна быстрее изнашиваются, а полотенце становится плоским и жестким. В современных сушильных машинах датчики влажности помогают завершить цикл после высыхания ткани и избежать излишнего перегрева.