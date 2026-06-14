Поливати зі шланга чи обрати зрошувачі: що краще підійде для саду

Влітку сад потребує особливого догляду, тому цьому потрібно приділити додаткову увагу. Зокрема, є нюанси, які потрібно враховувати саме у цю пору року.

Ретельно потрібно слідкувати за тим, які рослини потребують специфічного підходу, яка кількість опадів випадає та яка температура повітря тримається. Крім цього, важливо звертати увагу на полив та контроль вологості, пише UNN.

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Як правильно поливати різні рослини?

Полив може відбуватись під корінь або ж зрошуванням: різні рослини "люблять" різні типи, тому потрібно бути особливо уважними. Для поливу під корінь варто використовувати шланги. Такий підхід підійде для помідорів, перцю, баклажанів, цибулі та часнику, кабачків та гарбузів.

Для поливу під корінь підійде шланг / Фото Pexels

Дощування або зрошення імітує природні опади. Воно підійде для тих рослин, які краще засвоюють вологу саме через стебла та листя, а не коріння. Зокрема, мовиться про капусту, салати та шпинат, крім, петрушку та зелену цибулю. Для цього підходу підійдуть спеціальні зрошувачі.

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Тут важливо, щоб полив не нашкодив, тому потрібно зауважити, що зрошування краще підійде для ранкових чи вечірніх годин, а у спеку від нього взагалі краще відмовитись, адже гаряча вода може зашкодити рослинам.