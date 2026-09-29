Не викидайте коробки з-під яєць: є один хитрий садівничий трюк

Перші місяці осені – хороший час для посадки цибулинних рослин, які навесні красиво розцвітають. Для тих, хто хоче отримати на початку весни повну клумбу тюльпанів, варто скористатися одним садівничим лайфхаком.

Тюльпани вважаються справжніми символами весни, пише Interia Kobieta. Вони неймовірно гарно виглядають на клумбах, в горщиках чи балконах, а посадка цих рослин завжди здійснюється восени.

Коли садити тюльпани?

Цибулинні рослини садять з середини вересня і до кінця жовтня. У цей час ґрунт вже встигнув дещо охолонути після літа. Після посадки цибулинам потрібен ще час у ґрунті, щоб розвинути коріння, тому важливо встигнути з посадкою.

Садити цибулинні рослини просто, однак цього сезону можна скористатися одним геніальним трюком, який вже почали використовувати досвідчені дачники.

Цей спосіб чудово підійде для тих, хто вперше садить тюльпани і не має досвіду посадки цибулин. Отже, потрібно лише заздалегідь відкласти картонні коробки з-під яєць. Їх можна почати збирати вже зараз, щоб посадити якомога більше квітів.



У картонних коробках садять цибулинні рослини / Фото Pexels

Коробки мають неглибокі ямки й відділені одна від одною, тож таким чином вдасться підтримувати ідеальну відстань між квітами. Крім того, картон швидко розкладається в ґрунті, не завдаючи рослинам шкоди.

Спочатку потрібно викопати в землі яму глибиною 12 – 15 сантиметрів. Після цього покладіть на її дно картонні коробки з-під яєць, розташувавши їх впритул одна до одної. Покладіть по одній цибулині тюльпана в кожну комірку донцем внизу, а загостреною частиною догори. Засипте коробки землею, злегка ущільніть ґрунт і добре полийте.

Така посадка цибулин у картонні коробки корисна тим, що запобігає зміщенню цибулин й забезпечує їх рівномірне зростання.