Тюльпаны считаются настоящими символами весны, пишет Interia Kobieta. Они невероятно красиво смотрятся на клумбах, в горшках или на балконах, а высаживают эти растения всегда осенью.

Когда сажать тюльпаны?

Луковичные растения сажают с середины сентября до конца октября. К этому времени почва уже успела немного остыть после лета. После посадки луковицам нужно еще время в почве, чтобы развить корни, поэтому важно успеть с посадкой.

Сажать луковичные растения просто, однако в этом сезоне можно воспользоваться одним гениальным трюком, который уже начали применять опытные дачники.

Этот способ отлично подойдет для тех, кто впервые сажает тюльпаны и не имеет опыта посадки луковиц. Итак, нужно лишь заранее отложить картонные коробки из-под яиц. Их можно начать собирать уже сейчас, чтобы посадить как можно больше цветов.



В картонных коробках сажают луковичные растения / Фото Pexels

В коробках есть неглубокие ячейки, отделенные друг от друга, поэтому таким образом удастся соблюсти идеальное расстояние между цветами. Кроме того, картон быстро разлагается в почве, не нанося растениям вреда.

Сначала нужно выкопать в земле яму глубиной 12–15 сантиметров. После этого положите на дно ямы картонные коробки из-под яиц, расположив их вплотную друг к другу. Положите по одной луковице тюльпана в каждую ячейку дном вниз, а заостренной частью вверх. Засыпьте коробки землей, слегка уплотните почву и хорошо полейте.

Такая посадка луковиц в картонные коробки полезна потому, что предотвращает смещение луковиц и обеспечивает их равномерный рост.