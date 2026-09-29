Тюльпани вважаються справжніми символами весни, пише Interia Kobieta. Вони неймовірно гарно виглядають на клумбах, в горщиках чи балконах, а посадка цих рослин завжди здійснюється восени.

Коли садити тюльпани?

Цибулинні рослини садять з середини вересня і до кінця жовтня. У цей час ґрунт вже встигнув дещо охолонути після літа. Після посадки цибулинам потрібен ще час у ґрунті, щоб розвинути коріння, тому важливо встигнути з посадкою.

Садити цибулинні рослини просто, однак цього сезону можна скористатися одним геніальним трюком, який вже почали використовувати досвідчені дачники.

Цей спосіб чудово підійде для тих, хто вперше садить тюльпани і не має досвіду посадки цибулин. Отже, потрібно лише заздалегідь відкласти картонні коробки з-під яєць. Їх можна почати збирати вже зараз, щоб посадити якомога більше квітів.



У картонних коробках садять цибулинні рослини / Фото Pexels

Коробки мають неглибокі ямки й відділені одна від одною, тож таким чином вдасться підтримувати ідеальну відстань між квітами. Крім того, картон швидко розкладається в ґрунті, не завдаючи рослинам шкоди.

Спочатку потрібно викопати в землі яму глибиною 12 – 15 сантиметрів. Після цього покладіть на її дно картонні коробки з-під яєць, розташувавши їх впритул одна до одної. Покладіть по одній цибулині тюльпана в кожну комірку донцем внизу, а загостреною частиною догори. Засипте коробки землею, злегка ущільніть ґрунт і добре полийте.

Така посадка цибулин у картонні коробки корисна тим, що запобігає зміщенню цибулин й забезпечує їх рівномірне зростання.