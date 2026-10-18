Стильно та зручно у сезон дощів: як стилізувати черевики челсі

Чоботи челсі стали класикою не просто так – тож з моди вони не виходять ніколи. І попри те, що дизайнери можуть кожного сезону впроваджувати кілька несподіваних новинок, сам силует нікуди не зникає – а це значить, що слід розібратися, як його стилізувати.

Незмінна популярність челсі пояснюється частково їхньою практичністю, а також тим фактом, що сам силует черевика можуть носити й чоловіки, і жінки, пише Vogue. А найбільш стійкими завжди є стилі, що ідеально поєднують стиль та комфорт.

Як стилізувати черевики челсі?

Прямі джинси

До чорних шкіряних челсі найкраще підійдуть джинси прямого крою синього, блакитного чи чорного кольорів. Верхом може стати базова футболка, лонгслів, сорочка чи светр – і вже готовий образ на щодень.

Особливу увагу, втім, слід приділити довжині джинсів: найкраще зберігають пропорції силуету моделі, що закінчуються трохи вище черевиків чи ледь торкаються їхнього верху. Для черевиків на масивній підошві найкраще підійдуть широкі джинси.

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Довга легка сукня

Челсі – це саме те взуття, що чудово працює у контрастних поєднаннях. Масивні черевики з грубою підошвою допоможуть врівноважити легкі тканини та романтичні принти. Наприклад, ідеально поєднуються черевики з сукнею міді чи максі, а також зі шкіряною чи джинсовою курткою.

Легінси

Якщо хочеться максимально комфортного образу на щодень, то челсі можна поєднати з легінсами чи вузькими трикотажними штанами. А для того, щоб одяг не нагадував спортивний комплект, доповнити образ можна об'ємним светром, довгою сорочкою чи пальтом.