В оселі стане набагато тепліше: як захистити вхідні двері від холоду

Якщо восени біля вхідних дверей відчувається холод, причиною можуть бути зношені гумові ущільнювачі або дверне полотно, яке з часом просіло. Через це утворюються щілини, крізь які проникає холодне повітря. Усунути проблему часто можна самостійно, без заміни дверей і допомоги майстра.

Навіть сучасні двері не забезпечують повної теплоізоляції, пише Deccoria. За температури 20 °C у приміщенні та 0°C через двері може втрачатися приблизно 1,2 кВт·год тепла на добу.

Якщо ущільнювач сплющився або двері погано прилягають до рами, холодне повітря проникатиме всередину навіть за хорошої теплоізоляції полотна.

Як перевірити герметичність дверей?

Найпростішим способом є використання паперу. Вставте аркуш між дверима та рамою, зачиніть їх і спробуйте витягнути папір. Якщо він легко виходить, притиск у цьому місці недостатній. Перевірте таким тестом увесь периметр дверей.



Найлегший спосіб перевірки герметичності дверей / Фото з сайту Mebelen

Також можна скористатися запаленою паличкою ладану. Якщо дим біля стиків починає відхилятися або закручуватися, тоді це означає, що там є протяг.

Варто також оглянути гуму. Якщо ущільнювач затвердів, потріскався чи втратив форму, його потрібно замінити. Якщо ж він справний, але папір легко витягується, проблема може бути в перекошеному дверному полотні.

Як відрегулювати двері перед зимою?

У багатьох сучасних дверях є регульовані петлі, які дозволяють змінювати висоту полотна, його положення та силу притискання. Для цього потрібен шестигранний ключ.

Якщо двері просіли, їх можна трохи підняти вертикальними гвинтами. Нерівномірні проміжки з боку замка виправляють горизонтальним регулюванням. Після цього налаштовують притискання за допомогою петель чи запірної пластини.

Також перед зимою варто перевірити замок, змастити ригелі, засувку та петлі. Для циліндрового механізму використовуйте спеціальне мастило, а не звичайне машинне масло.

Як замінити ущільнювач самостійно?

Спочатку підберіть нову гуму з таким самим профілем, як у старої. Для цього можна взяти з собою до магазину шматочок використаного ущільнювача або попередньо виміряти паз. Занадто тонкий матеріал не закриє щілини, а товстий заважатиме зачиняти двері.

Заміна відбувається у кілька етапів:

Витягніть старий ущільнювач, потягнувши за кут. Очистіть паз від залишків гуми та клею. Пропилососьте заглиблення, протріть вологою ганчіркою та висушіть. Встановіть новий ущільнювач, поступово притискаючи його пальцями.

Під час монтажу не розтягуйте гуму, щоб вона не деформувалася. У кутах її можна обрізати під кутом 45 градусів.

Після встановлення повторіть паперовий тест. Якщо двері зачиняються надто туго, трохи послабте притискання на петлях або відрегулюйте запірну пластину. Щоб ущільнювач залишався еластичним і не примерзав до рами, перед зимою його можна обробити невеликою кількістю тальку чи рідкого силікону.