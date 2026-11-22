Якщо взимку підлога в кімнаті залишається крижаною, а повітря швидко вистигає навіть за активного опалення, головними винуватцями зазвичай виявляються не батареї, а мікрощілини у віконних рамах і дверних отворах.

З часом гумові ущільнювачі пересихають, монтажний герметик розтріскується, а стулки втрачають щільність прилягання, пропускаючи крижане повітря всередину. Повернути тепло в оселю можна за 1 вихідний без капітального ремонту та великих витрат – достатньо правильно виявити слабкі місця й закрити їх перевіреними матеріалами.

3 швидкі тести, які допоможуть знайти всі протяги за 5 хвилин

Перш ніж купувати ущільнювачі, варто точно визначити, звідки саме дме холодне повітря. Для цього у вітряний день перевірте всі вікна та вхідні двері трьома способами. Перший – тест вологою рукою: змочіть долоню водою та повільно проведіть нею вздовж усього периметра рами, стиків стулок і дверного короба, адже волога шкіра миттєво відчуває навіть найслабший рух холодного потоку.

Другий – візуальний огляд на наявність тріщин у герметику, сплющених ущільнювачів, інею на профілі або тонкої смужки світла під дверима. Третій – тест із аркушем паперу чи купюрою: затисніть папірець стулкою вікна або дверима і спробуйте витягнути — якщо він вислизає без жодного опору, притиск слабкий і потребує регулювання або заміни ущільнювача.

Не забудьте переставити вікна у зимовий режим / Фото Pixabay

Як швидко утеплити вікна та позбутися конденсату на склі

Найпростіший спосіб прибрати щілини – наклеїти новий самоклейний ущільнювач із гуми чи спіненого поліуретану, попередньо знежиривши раму. Для старих дерев'яних або зношених вікон чудово працює прозора термозбіжна плівка, яка кріпиться на двосторонній скотч і натягується звичайним феном, створюючи додаткову повітряну камеру.

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Також не забувайте переводити фурнітуру металопластикових вікон у зимовий режим для сильнішого притиску та закривати на ніч щільні штори, які утримують тепло біля скла. Якщо на внутрішньому боці шибок постійно збирається вода, це свідчить про підвищену вологість у кімнаті.

Щоб зупинити конденсат, вмикайте витяжку під час приготування їжі та після душу, регулярно провітрюйте приміщення, залишайте просвіт між шторами й підвіконням для циркуляції теплого повітря від радіатора та контролюйте рівень вологості гігрометром.

Герметизація дверей та зовнішніх стиків

Основні втрати тепла у дверному отворі відбуваються знизу та по периметру коробки. Якщо під полотном видно щілину, встановіть або опустіть нижню дверну щітку-ущільнювач так, щоб вона злегка торкалася порога, а на підлогу з внутрішнього боку покладіть текстильний валик-обмежувач. Жорсткий або потрісканий ущільнювач на дверному коробі замініть на новий, який м'яко стискається під час зачинення.

Глибокі зовнішні щілини навколо рам очистьте від старого покриття та заповніть монтажною піною з низьким коефіцієнтом розширення (звичайна піна може деформувати профіль), після чого захистіть шов морозостійким фасадним герметиком. Якщо ж після всіх цих кроків протяги не зникають, двері провисли й не замикаються, а волога з'явилася всередині самого склопакета між шибками – без професійного ремонту фурнітури чи заміни блоку вже не обійтися.