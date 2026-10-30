Не викидайте картопляні очистки: простий засіб прибере іржу з кухонного посуду

Чавунні сковорідки та металеве начиння з часом можуть вкритися рудими слідами іржі. Повернути улюбленим речам охайний вигляд можна за допомогою простого копійчаного засобу, який зазвичай опиняється у смітнику.

Після чищення картоплі шкірка зазвичай потрапляє до смітника, проте в поєднанні з харчовою содою вона перетворюється на дієвий засіб проти поверхневої іржі. У бульбах міститься щавлева кислота, яка допомагає розчиняти рудий наліт, пише Food Republic.

Сода у цьому тандемі працює як м'який абразив, допомагаючи легко відокремити бруд від металу. Такий домашній метод безпечно використовувати для чавунних сковорідок, сталевих каструль, дек, ножів, терток та іншого кухонного приладдя.

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Як правильно очистити металеве начиння?

Для процедури підійдуть свіжі очистки із залишками м'якоті або звичайна половинка сирої картоплини. Щоб видалити легку іржу, виконайте кілька простих кроків:

Насипте на пошкоджену ділянку тонкий шар харчової соди. Зверху притисніть картопляні шкірки м'якоттю до металу та залиште все на ніч, щоб кислота встигла розм'якшити іржу. Вранці ретельно потріть поверхню під проточною водою, використовуючи очистки або половинку картоплини, періодично вмочуючи їх у соду. Якщо сліди сходять важко, додайте дрібку солі грубого помелу для посилення тертя. Одразу після миття витріть предмет насухо, адже залишкова волога швидко спровокує нову корозію.

Якщо вам потрібно відчистити невеликий предмет чи ніж, можна просто занурити лезо безпосередньо в розрізану сиру картоплину.



Шкірки від картоплі знадобляться у побуті / Фото Pexels

Що обов'язково зробити з чавунною сковорідкою?

Чавунний посуд вимагає особливого догляду, тому залишати його сохнути на повітрі суворо заборонено. Після очищення насухо витріть сковорідку рушником і поставте на теплу конфорку на 1 – 2 хвилини, щоб випарувати найдрібніші краплі води.

Після цього обов'язково відновіть олійний захисний шар. Для цього змастіть сковороду тонким шаром рослинної олії зсередини та зовні, а потім прожарте її в духовці догори дном.

Якщо ж іржа вкрила більшу частину виробу або утворила глибокі раковини в металі, картопля не допоможе. У таких випадках посуд замочують у розчині білого оцту з водою у пропорції 1:1 і зачищають тонкою сталевою мочалкою.

Як ще можна відчистити старі сковорідки?

Позбутися застарілого жиру та пригорілого нагару із зовнішнього боку посуду допоможе паста з соди, яку наносять на кілька хвилин перед тертям губкою. Також дієвим варіантом є паперові рушники, просочені оцтом, які залишають на стінках сковороди для розм'якшення бруду.