Не викидайте кришки від вологих серветок: з ними порядок у сумці забезпечений
У сумці з часом може накопичитися багато різних дрібниць – і дістати якусь з них у потрібний момент може виявитися непросто. Для цього потрібно перебирати вміст кишень та діставати усе назовні.
На щастя, зібрати усі невеликі речі в одному місці можливо, і для цього навіть не потрібно нічого купувати – достатньо буде лише не викидати кришки від упаковок з-під вологих серветок, розповідає Anna Home.
Як зробити органайзер з кришок з-під серветок?
Для того, аби зробити стильний та зручний органайзер з непотребу, практично нічого купувати не доведеться. Потрібні лише:
- три пластикові кришки від упаковок вологих серветок;
- клейовий пістолет;
- ножиці;
- бісер, тонке намисто чи стрази;
- шматочок картону.
Перед роботою кришки потрібно якісно очистити від залишків клею та упаковки, а тоді висушити. Перевірте, чи кожна з них вільно відкривається та закривається.
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З кришок із серветок можна зробити органайзер: дивіться відео
Три кришки потрібно розташувати в одному напрямку та з'єднати клеєм. Наносити його слід обережно, аби він не потрапив на клямки й петлі. Після складання усі відділення повинні вільно відкриватися.
Знизу потрібно приклеїти картон, а тоді акуратно обрізати краї, що виступають, за формою кришок. Картон можна обшити тканиною для більш естетичного вигляду. Зовнішній бік органайзера можна обклеїти бісером, стразами чи іншими прикрасами.
А ось всередину вже готового органайзера можна складати саме ті речі, що зазвичай губляться на дні сумки: шпильки, гумки, зубочистки, серветки тощо.