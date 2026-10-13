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Лайфхаки24 Хитрощі на щодень Не викидайте кришки від вологих серветок: з ними порядок у сумці забезпечений
13 жовтня, 20:10
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Не викидайте кришки від вологих серветок: з ними порядок у сумці забезпечений

Марина Блохіна

У сумці з часом може накопичитися багато різних дрібниць – і дістати якусь з них у потрібний момент може виявитися непросто. Для цього потрібно перебирати вміст кишень та діставати усе назовні.

На щастя, зібрати усі невеликі речі в одному місці можливо, і для цього навіть не потрібно нічого купувати – достатньо буде лише не викидати кришки від упаковок з-під вологих серветок, розповідає Anna Home

Як зробити органайзер з кришок з-під серветок?

Для того, аби зробити стильний та зручний органайзер з непотребу, практично нічого купувати не доведеться. Потрібні лише:

  • три пластикові кришки від упаковок вологих серветок;
  • клейовий пістолет;
  • ножиці;
  • бісер, тонке намисто чи стрази;
  • шматочок картону. 

Перед роботою кришки потрібно якісно очистити від залишків клею та упаковки, а тоді висушити. Перевірте, чи кожна з них вільно відкривається та закривається.

Покупці на Prom часто замовляють жіночі та чоловічі сумки. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. 

З кришок із серветок можна зробити органайзер: дивіться відео

Три кришки потрібно розташувати в одному напрямку та з'єднати клеєм. Наносити його слід обережно, аби він не потрапив на клямки й петлі. Після складання усі відділення повинні вільно відкриватися. 

Знизу потрібно приклеїти картон, а тоді акуратно обрізати краї, що виступають, за формою кришок. Картон можна обшити тканиною для більш естетичного вигляду. Зовнішній бік органайзера можна обклеїти бісером, стразами чи іншими прикрасами. 

А ось всередину вже готового органайзера можна складати саме ті речі, що зазвичай губляться на дні сумки: шпильки, гумки, зубочистки, серветки тощо. 

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