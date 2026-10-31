Посадіть цей корінь у горщик: матимете запас імбиру вдома цілий рік

Купівля свіжого імбиру в магазині часто б'є по кишені, а невикористані корінці швидко висихають у холодильнику. Проста хитрість дозволить перетворити один звичайний корінь на корисну домашню грядку.

Отримати безперервний урожай корисної пряності можна у звичайній квартирі навіть з одного корінця. Для цього підійде органічний імбир або якісний магазинний бульбоплід без слідів псування, радять у Hovege.hu.

Якщо ви взяли корінь у супермаркеті, його часто обробляють речовинами, що гальмує проростання. Щоб розбудити бруньки, дотримуйтеся простої послідовності:

Замочіть кореневище у воді кімнатної температури на 12 – 24 години, щоб змити консерванти. Розріжте корінь на шматочки так, щоб на кожному залишилося щонайменше одна-дві живі бруньки. Залиште зрізи підсихати на 2–3 дні, аби шматочки не почали гнити в землі.

Який горщик та ґрунт обрати?

Коріння імбиру росте не вниз, а горизонтально, тому ширина ємності значно важливіша за її глибину. Варто підібрати широкий горщик діаметром щонайменше 30 – 40 сантиметрів і завглибшки 20 – 30 сантиметрів. На дні обов'язково мають бути дренажні отвори, оскільки рослина категорично не витримує застою води.

Для посадки найкраще підійде пухкий і водопроникний субстрат. Змішайте дві частини універсального ґрунту для кімнатних рослин з однією частиною річкового піску або перліту та додайте трохи поживного компосту.

Як посадити рослину та коли чекати на врожай?

Підготовлені частини кореневища розкладіть у ґрунті бруньками догори. Заглиблюйте їх лише на 2 – 5 сантиметрів, після чого злегка зволожте землю водою.

Поставте горщик у тепле місце без протягів, де температура повітря становить 20 – 25С°. Перші пагони з'являться через 2 – 5 тижнів. Під час поливу стежте, щоб субстрат завжди залишався ледь вологим, але в жодному разі не перезволоженим.

Улітку вазон можна винести на свіже повітря в напівзатінок. Проте імбир вкрай чутливий до холоду, тому восени його необхідно обов'язково повернути в кімнату.

Повністю зрілий урожай сформується приблизно через 8 – 10 місяців росту. Проте ласувати молодими світлими корінцями з ніжним смаком можна вже через 5 – 6 місяців. Для цього не потрібно викопувати рослину повністю: акуратно відгорніть ґрунт біля поверхні, зріжте потрібну частину кореня, а решту залиште далі розвиватися в горщику.