Свіжа зелень цілий рік: як правильно вирощувати кріп на власному підвіконнику

Купити в'ялий пучок кропу в супермаркеті завжди простіше, проте справжній пряний аромат дає лише свіжозрізана зелень просто з гілки. Багато хто дивується, але у квартирі ця культура часто почувається значно комфортніше, ніж під відкритим сонцем на грядці.

Кріп погано витримує спеку вище 27 градусів: на відкритому ґрунті влітку він миттєво викидає парасольки з насінням, грубішає та перестає нарощувати ніжне листя. У кімнатних умовах підтримувати комфортні 20 – 23 градуси набагато легше, завдяки чому рослина стабільно розвивається навіть узимку.

Як вирощувати кріп вдома?

Головне – пам'ятати про його біологічні особливості. Це однорічна рослина з коротким життєвим циклом, тому один кущик не даватиме зелень вічно. Щоб ароматні гілочки були під рукою безперервно, застосовують просту конвеєрну систему.

Поширена помилка початківців – сіяти кріп у пласкі неглибокі миски або касети для розсади. На відміну від петрушки, базиліку чи м'яти, чиє коріння стелиться біля поверхні, кріп утворює довгий і потужний стрижневий корінь, схожий на тонку морквину. Якщо корінь упреться в глухе пласке дно, рослина зупинить ріст, витягнеться в тонку нитку й почне передчасно жовтіти.

Врожай кропу цілий рік / Фото Pexels

Контейнер або горщик для кропу обов'язково повинен мати глибину не менше 25 сантиметрів і хороший дренажний отвір для відведення зайвої води. Кріп категорично не терпить пікірування та пересадок: будь-яке пошкодження стрижневого стрижня призводить до загибелі пагона. Тому насіння висівають одразу на постійне місце, заглиблюючи у вологий живильний субстрат приблизно на пів сантиметра та залишаючи між рядами достатньо вільного простору.

Світло, полив і безперервний збір

Ця рослина вимагає щонайменше 6 годин яскравого розсіяного світла щодня, тому найкращим місцем стане південне або південно-східне підвіконня, а в похмурі зимові місяці – звичайна фітолампа. Поливати сходи слід помірно, орієнтуючись на підсихання верхнього шару ґрунту: постійна багнюка на дні призводить до загнивання кореневої шийки, а тривала посуха змушує листя дрібнішати та гіркнути.

Окрім насіння кропу, для вирощування зелені на підвіконні можуть знадобитися глибокі горщики, ґрунтосуміш та фітолампа для додаткового освітлення. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Перший урожай із куща можна зрізати, коли на стеблі сформується близько 5 повноцінних розлогих гілочок. Зрізають завжди зовнішні, найстаріші пагони, даючи молодій серцевині нарощувати нову масу.

Один кущик активно постачає ніжну зелень приблизно 2 – 3 місяці поспіль, після чого починає неминуче випускати квітконосну стрілку. Щоб зелений конвеєр на кухні не зупинявся ні на тиждень, висівайте нову партію насіння в сусідній контейнер кожні 14 – 20 днів – тоді підростаючі сходи плавно змінюватимуть старі рослини без пауз у врожаї.