Помідори виросли несмачні: ось що робити, щоб виправити ситуацію

Чимало людей вирощують у себе на городі помідори – і ці овочі потребують чимало уваги та догляду. І тому особливо неприємно, коли томати виявляються не надто смачними.

Вирощування власних помідорів – це чудовий спосіб заощадити гроші. Ось тільки часом трапляється так, що томати майже не мають смаку. На щастя, виправити цю проблему можливо, і зробити це досить просто, пише Real Simple.

Як виростити смачні помідори?

Для того, аби виростити по-справжньому смачні помідори, передусім потрібно приділити значну увагу сорту, адже деякі з видів томатів можуть бути вам просто не до вподоби. Але є ще кілька нюансів, що впливають на смак та ріст рослин.

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Ґрунт

Помідорам потрібний якісний, багатий на поживні речовини ґрунт з хорошим дренажем. Додавайте на грядки компост, але намагайтеся не використовувати надто багато добрив. Якщо перестаратися з ними, це може призвести до розлогого куща без великої кількості плодів.

Сонячне світло

Помідорам потрібно принаймні 8 годин сонячного світла на добу. У періоди сильної спеки трапляється таке, що плодоношення помідорів сповільнюється, а то й припиняється повністю – і це нормально. В цей час рослини потрібно якісно поливати.

Полив

Помідори добре ростуть за однієї простої умови – якісний, регулярний полив. Саме відсутність води може призвести до помідорів без чітко вираженого смаку. Тож для того, аби забезпечити гарний смак плодів, потрібно обов'язково замульчувати грядки, а також підживлювати рослини кожні 1 – 2 тижні.