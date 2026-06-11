Мурашника на ділянці більше не буде: як швидко й легко його вивести

Мурашники на городі, клумбі чи біля тераси – звичне явище для багатьох господарів. Та не завжди їхня поява означає проблему. Насправді мурахи виконують у природі чимало корисних функцій. Вони знищують кліщів, личинок жуків та дрібних шкідників.

Також мурахи очищають територію від рослинних залишків та мертвих комах, покращують структуру ґрунту, розпушують його й збагачують органічними речовинами, пише Better Homes&Gardens.

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Якщо мурашник розташований у непомітному місці й не створює незвучностей, то його краще не чіпати, але часом мурахи стають проблемою.

Коли треба позбутися від мурах?

Попри користь мурашині колонії можуть заважати. Вони можуть облаштовувати гнізда в тріщинах доріжок, на терасах, газонах чи посеред грядки. У такому випадку від мурашника треба позбавлятися. Це можна зробити кількома простими способами без хімії та агресивних засобів.

Як запобігти появі мурашника?

Регулярно доглядайте за ділянкою

Мурахи дуже люблять місця з високою травою та густими кущами. Щоб зменшити ризик появи мурашників, потрібно вчасно косити газон, обрізати рослини й прибирати опалі плоди й не залишати купи гілок.

Обробляйте ґрунт

Колонії мурах часто обирають ті місця, які довго ніхто не турбує. Регулярне розпушування й перекопування землі робить ділянку менш комфортною для облаштування мурашників.



Великі мурашники можна усунути з ділянки / Фото Pexels

Усуньте джерела їжі

Мурахи люблять живитися медвяною росою, яку виділяє попелиця, тому боротьба з цими шкідниками допомагає зробити ділянку менш привабливою для комах.

Висаджуйте ароматні рослини

Деякі рослини з насиченим ароматом здатні відлякати мурах. На ділянці можна посадити м’яту, базилік чи хризантеми. Висаджувати їх варто поблизу грядок, доріжок чи тих місць, де мурахи з’являються найчастіше.

Використовуйте натуральні засоби відлякування

Для профілактики проблемні зони можна обробляти природними репелентами. Допомагає кориця, куркума, а також засоби на основі перцевої м’яти, чебрецю й куркуми.

Як позбутися мурашника?

Один з найпростіших способів – зруйнувати насип за допомогою лопати чи граблів. Невеликі мурашники зникнуть вже після кількох таких втручань. Великі колонії можуть відновлюватися, тому процедуру доведеться повторювати.

Для швидшого результату радять перекопати мурашник нижче рівня землі, а тоді застосувати метод затоплення чи обробку окропом.

Для боротьби з великими колоніями іноді застосовують борну кислоту. Її можна застосовувати в органічному садівництві, оскільки засіб допомагає знищити не лише робочих мурах, але й королеву колонії.