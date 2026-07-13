Змії на подвір'я не заповзуть: 5 способів зробити ділянку безпечною

Змії заповзають на ділянку лише в тому випадку, якщо знаходять для себе хороше середовище існування. Йдеться про наявність їжі, води й захаращених місць. Однак плазуни дуже лякають людей, тому вберегти їх від свого подвір’я можна завдяки кільком крокам.

Щоб зменшити ризик появи змій біля будинку, варто зробити ділянку менш привабливою для них, пише The Spruce. Насамперед потрібно звернути увагу на місця, де плазуни можуть ховатися, а також усунути фактори, які можуть їх приваблювати.

Як вберегти ділянку від плазунів?

Обрізати дерева і кущі

Зарослі кущі та дерева можуть стати ідеальним притулком для змій. Саме тому варто систематично видаляти ніжні гілки й створити такий простір, щоб плазуни не мали де сховатися.

Очистити купи зі сміттям

Змії люблять заповзати в занедбані місця, тому дрова чи купи хмизу краще прибрати подалі від оселі.



Змії люблять оселятися в захаращених місцях / Фото Pexels

Прибрати джерела їжі

Годівниці для птахів можуть привабити на ділянку змій, бо часто пернаті можуть розкидати навколо годівниці насіння. Це насіння їдять гризуни, на яких полюють змії. Саме тому годувати птахів краще у металевій банці з щільно закриваючою кришкою.

Закрити нірки гризунів

Змії ніколи не риють власні нори, оселяючись у покинутих отворах, які вирили миші, полівки чи інші гризуни. Такі відкриті ямки достатньо щільно утрамбувати зі шматочком камінця.

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Встановіть жердину для птахів

Сови та яструби полюють на змій, тому для цих хижих птахів можна встановити спеціальну жердину для сідання. Вона повинна бути заввшики від 3 до 6 метрів. Можна використовувати оцинковану сталеву требу, закріпивши її в землі на глибині 90 сантиметрів.