Краплі води на кранах у кухні та ванній після кожного вмивання перетворюються на тьмяні плями. Захистити поверхню від постійних розводів допоможе одна проста кухонна річ.

Чому на кранах з'являються сліди та як допоможе кухонний засіб?

Після миття посуду чи рук на металевих змішувачах неминуче осідає волога, яка після висихання залишає помітні тьмяні сліди, пише El Imparcial. Щоб кран довше залишався чистим і сяйливим, можна використати звичайний вощений папір, який зазвичай є на кухні для загортання продуктів.

Тонке воскове покриття паперу переноситься на метал і створює невидиму водовідштовхувальну плівку. Завдяки цьому краплі легко скочуються по гладкій поверхні, не встигаючи висихати та утворювати наліт.

Як правильно натерти кран вощеним папером?

Спосіб не вимагає використання агресивної хімії, однак важливо наносити віск лише на суху й очищену основу, щоб не запечатати бруд під захисним шаром. Порядок дій такий:

Протріть змішувач м'якою ганчіркою з водою, щоб змити рештки мила, бруду та жиру. Насухо витріть усю поверхню рушником із мікрофібри. Візьміть невеликий шматок вощеного паперу та обережно натріть ним металевий корпус крана. Розподіляйте віск легкими рухами, не натискаючи занадто сильно. Залишки воску та жирний блиск зніміть сухою чистою серветкою.

Головна мета – залишити ледь помітну мікроплівку на металі, а не створити щільний шар воску.



Кран почне блищати після лайфхаку з вощеним папером / Фото Pexels

Чи допоможе цей трюк позбутися вапняного нальоту?

Вощений папір слугує виключно профілактикою проти свіжих крапель і легких поверхневих слідів. Якщо на крані або біля його основи вже утворилися тверді білі відкладення кальцію та магнію, цей метод не спрацює.

Для боротьби зі старим вапняним каменем знадобляться спеціальні засоби проти нальоту відповідно до рекомендацій виробника сантехніки або розчин оцту, якщо покриття змішувача не є надто делікатним.

Яких застережень слід дотримуватися?

Щоб не зіпсувати сантехніку, під час обробки пам'ятайте про прості правила безпеки: