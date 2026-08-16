Цвіль не з'явиться у шафах: допоможе безвідмовний народний метод

Підвищена вологість у шафах є проблемою багатьох осель. Через неї може з’явитися цвіль, яка здатна пошкодити одяг, взуття чи інші речі. Однак уникнути цієї проблеми допоможе простий інгредієнт, який знайдеться майже в кожному домі.

Проти поширення спорів господарі у будинку часто використовують осушувач повітря, але якщо його немає, можна скористатися одним простим та дієвим методом, пише Express.

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Чим вивести цвіль з шафи?

Найчастіше пліснява з’являється у шафі через вогкість, погану вентиляцію та накопичення органічних матеріалів.

Якщо у кімнатах є підвищений рівень вологості, конденсат накопичується на холодних поверхнях, а вологий одяг створює середовище для розмноження спор цвілі, яка розростається на одязі, стінах та полицях.

Є одне побутове рішення, яке допоможе швидко поглинути вологу, перш ніж вона перетвориться на цвіль. Для цього потрібно використати сирий рис, помістивши його у тканинний мішечок, додавши всередину кілька крапель лимонної олії.



Цвіль з шафи виводить річ, яка є на кожній кухні / Фото Pexels

Рис чудово витягує вологу з повітря, тож підтримуватиме сухе середовище у шафі. А от лимонна олія подарує речам приємний та свіжий аромат. Схожий ефект має харчова сода, яка вбирає усю вологу.

Додатково можна також придбати пакетики силікагелю чи мішечки з вугіллям, які також добре вбирають вологу. Однак ці методи не здатні працювати на відмінно у дуже вологих приміщеннях. У таких випадках краще скористатися осушувачем повітря, який швидко витягає вологу з повітря.

Та перед тим, як використовувати ці методи, шафу потрібно добре помити й вивести неприємний запах від плісняви. Допоможе з цим впоратися звичайний оцет.

Рідина швидко виводить неприємний запах з шафи й усуває грибок. Потрібно вийняти речі з шафи, протерти всі поверхні зсередини й залишити їх висихати. Кілька годин шафа повинна бути прочиненою, щоб різкий запах оцту вивітрився.