Не викидайте попіл із печі: простий трюк збереже цінне добриво до весни

Під час опалювального сезону після кожного топлення печі чи каміна залишається багато відходів, які зазвичай просто викидають на смітник. Простий спосіб збирання допоможе зберегти цю цінну сировину неушкодженою до початку городніх робіт.

Деревина, якою ми опалюємо дім у холодну пору, може стати джерелом не лише затишку, а й чудового підживлення для ділянки. Після спалювання чистих дров залишається сіра маса, багата на калій, кальцій, фосфор і магній, пише RHS.

Таке добриво покращує структуру ґрунту та живить садові культури. Утім, варто пам'ятати, що в ньому зовсім немає азоту, тому повністю замінити комплексне живлення воно не зможе.

Який попіл категорично не підходить для городу?

Для грядок можна брати лише залишки чистої та необробленої деревини. Звичайні сухі дрова без фарби чи лаку підходять ідеально.

Ніколи не збирайте для городу залишки після спалювання:

кам'яного вугілля;

пофарбованих або лакованих дощок;

деревостружкових плит (ДСП);

побутового сміття та пластику;

брикетів для гриля.

Усі ці матеріали містять небезпечні токсичні домішки, які під час внесення в землю швидко потраплять до майбутнього врожаю.



Потрібно зберігати лише правильний попіл / Фото Pexels

Як правильно збирати попіл узимку?

Очищаючи піч чи камін, обов'язково дотримуйтеся правил пожежної безпеки:

Дочекайтеся, поки залишки в топці повністю охолонуть, адже навіть непомітні дрібні вуглинки довго зберігають жар. Пересипте попіл у металеве відро з кришкою. Поставте місткість надворі на цегляну або бетонну основу, подалі від сухого листя, дров та інших займистих речей. Коли попіл остаточно охолоне, просійте його крізь сито, щоб прибрати великі шматки вугілля та сторонні залишки.

Як зберегти добриво до весни?

Головний ворог зібраного попелу – волога. Дощ і талий сніг швидко вимивають із нього цінні розчинні сполуки калію, зводячи користь нанівець.

Для надійного зберігання пересипте просіяну суху масу в пластикові контейнери чи відра зі щільними кришками або в міцні мішки. Поставте їх у сухе господарське приміщення, сарай чи гараж, куди не потрапляють опади. Зберігайте добриво окремо від інших підживлень і змішуйте їх лише перед внесенням у ґрунт.