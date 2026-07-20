Вигадали ще за часів Людовіка XIV: яка популярна зачіска пасує до будь-якої форми обличчя

Для ефектного контурингу обличчя не обов'язково використовувати макіяж – достатньо вдалої стрижки. Саме це доводять marquise layers – вінтажна зачіска, яка останніми днями знову набирає популярності в соцмережах.

Минулого року в моду повернулися об'ємні зачіски та укладка в стилі 90-х. Тож поява "шарів маркізи" серед головних б'юті-трендів була лише питанням часу. Про це пише Vogue.

Яка зачіска пасує до будь-якої форми обличчя?

Назва стрижки походить від діаманта огранювання "маркіз", який має витончену видовжену овальну форму.

За легендою, її придумали за часів короля Франції Людовіка XIV, який хотів створити для своєї фаворитки, маркізи де Помпадур, унікальний коштовний камінь.

Ця елегантність знайшла відображення і в зачісці: marquise layers – це багатошарова стрижка з м'якими, ретельно оформленими пасмами, які плавно обрамляють обличчя та підкреслюють лінію щелепи.

Чому варто спробувати цю стрижку?

Головна перевага marquise layers – природний ефект контурингу.

Пасма різної довжини додають зачісці об'єму й текстури, а локони, що починаються біля чола, м'яко відкривають очі та вилиці, а потім огортають лінію щелепи.

Завдяки цьому обличчя видається більш виразним і візуально скульптурованим – майже так само, як після контурингу макіяжем.

Саме тому marquise layers уже стали улюбленою стрижкою багатьох модниць.

Багатошарову зачіску носить американська фотомодель Кайя Гербер: дивіться фото

Поєднання ефекту "скульптурованого" обличчя та вінтажної естетики робить її однією з найактуальніших зачісок найближчих сезонів.

Тим, хто хоче повторити цей тренд, варто звернути увагу на образи відомих модних ікон, які вже обрали marquise layers.