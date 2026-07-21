Образ грецької богині – головний б'юті-тренд літа: як його повторити

Зендея, яку вже називають сучасною Афіною, очолила новий б'юті-тренд. Під час світового промотуру фільму Крістофера Нолана "Одіссея" акторки дедалі частіше з'являються на червоних доріжках з образами, натхненними Давньою Грецією.

Сяюча шкіра, коси-корони та довгі хвилясті локони ніби зійшли зі сторінок античних міфів. А судячи з популярності в Instagram і TikTok, цей стиль швидко набирає обертів, зазначає InStyle.

Чому образ грецької богині популярний і як його повторити?

Такий тренд ідеально відповідає літньому настрою. У теплу пору року в моді природне сяйво шкіри, теплі відтінки макіяжу та зачіски, які мають невимушений вигляд.

Візажистка Мері Вайлс, яка працювала із Самантою Мортон на прем'єрі фільму в Нью-Йорку, каже, що головна ідея образу – поєднати позачасову елегантність із живою, сяючою шкірою.

Найприємніше, що повторити такий стиль зовсім не складно.

Сьогодні популярний легкий макіяж із природним рум'янцем і делікатним сяйвом, а також прості, але вишукані зачіски.

Наприклад, високий пучок Енн Гетевей із випущеними пасмами або коси-корони, які Зендея продемонструвала на прем'єрах у Лондоні, Парижі та Нью-Йорку.

Енн Гетевей на прем'єрі "Одіссеї": дивіться фото

Зендея на прем'єрі в Парижі: дивіться фото

Зендея на прем'єрі у Лондоні: дивіться відео

Такі зачіски не лише мають ефектний вигляд, а й допомагають легше переносити спеку.

Втім, захоплення античною красою виникло не сьогодні. Голлівуд уже багато років романтизує Давню Грецію, а її естетика продовжує надихати дизайнерів і стилістів.

Історикиня зачісок Рейчел Гібсон пояснює, що секрет популярності – у майстерності виконання. Давньогрецькі зачіски поєднували складні коси, локони, вузли та різноманітні прикраси. Саме це й приваблює сучасних стилістів та любителів експериментів із волоссям.

Водночас сучасні версії стали значно простішими. Замість точного відтворення історичних образів стилісти використовують лише окремі елементи – коси, кучері чи аксесуари. Завдяки цьому зачіски мають природний вигляд і легко вписуються в повсякденне життя.

Перукар Метт Ньюман вважає, що саме баланс між фантазією та природністю зробив цей тренд таким актуальним. За його словами, сьогодні люди прагнуть виглядати природно, але трохи більш виразно. Це вже не мінімалістичний стиль clean girl, але й не надто яскравий гламур.

Досягти такого ефекту допомагають правильні техніки укладання та сучасні засоби для волосся. Вони дозволяють зачісці тримати форму, залишаючись рухливою й природною.

Не менш важливу роль відіграє макіяж. За словами Мері Вайлс, цього літа головний акцент – на здоровій, сяючій шкірі, а не на щільному тональному покритті.

Саманті Мортон вона створила природний рум'янець і м'яке світіння, щоб шкіра виглядала свіжою. Саме такою була й Зендея на прем'єрі в Нью-Йорку. Візажист Ернесто Касільяс розповів, що команда прагнула створити ефект легко засмаглої, сяючої шкіри.

Природний рум'янець і сяюча шкіра у Зендаї на прем'єрі в Нью-Йорку: дивіться фото

Макіяж був максимально мінімалістичним, а природний рум'янець настільки сподобався користувачам соцмереж, що став вірусним мемом.

Щодо зачісок, тут також панує природність. За словами Метта Ньюмана, влітку краще підкреслювати власну текстуру волосся, а не постійно вирівнювати чи завивати його. До того ж високі зачіски допомагають легше переносити спеку.

Для тих, хто віддає перевагу більш стриманим образам, гарним прикладом стала Шарліз Терон. На прем'єрі в Парижі вона обрала гладке волосся біля коріння з м'якими хвилями по довжині, а в Лондоні з'явилася з гладко зачесаним назад каре, зібраним у вузол.

Шарліз Терон на прем'єрі "Одіссеї" у Парижі: дивіться фото

Шарліз Терон на прем'єрі у Лондоні / Скриншот з Instyle

Античні мотиви простежуються і в макіяжі. У моді теплі золотисті, бронзові та теракотові відтінки. Саме вони стали основою образів Шарліз Терон та Енн Гетевей. А Люпіта Ніонго, яка у фільмі зіграла Єлену Троянську, обрала більш драматичний варіант – золотистий макіяж очей у стилі класичного Голлівуду.

Драматичний макіяж Люпіти Ніонго: дивіться фото

Античний мотив у макіяжі Енн Гетевей: дивіться фото

Звичайно, ефектні довгі локони, як у Зендеї, часто створюють за допомогою нарощеного волосся чи перук. Але головна ідея тренду – не довжина, а природна текстура, м'який рух волосся та романтичний настрій.

На думку Рейчел Гібсон, популярність таких образів пояснюється ще й бажанням хоча б ненадовго втекти від реальності.

Останніми роками в моді дедалі частіше з'являються історичні мотиви – від середньовічної естетики до романтичних зачісок у стилі прерафаелітів. Вони дарують відчуття казки та дозволяють хоча б подумки перенестися в іншу епоху.

Чи стане образ грецької богині головним б'юті-трендом літа, покаже час. Але вже зараз зрозуміло, що саме естетика "Одіссеї" надихнула один із найромантичніших і найелегантніших трендів сезону.