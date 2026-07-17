Ці прилади не можна вимикати з розетки: причина здивує

Деякі незначні електроприлади ми звикли вимикати. Йдеться про тостери, кавоварки, фени чи обігрівачі. Проте ще є низка повсякденних приладів, якими ми постійно користуємося, тому часто витягати вилку з розетки на ніч, чи коли ми йдемо з дому – не варто.

Експерт з електротехніки Тім Ходніцький розповів, що певні прилади призначені для того, щоб безперервно працювати, пише Martha Stewart. Для них цілком нормально залишатися підключеними до мережі.

Які прилади не варто вимикати з розетки?

Пральні машини та сушарки

Ці прилади мають потужні вилки, тому постійне відключення їх від мережі досить незручне й може навіть призвести до зносу.

Крім того, в сучасних моделях вбудовані системи, що відстежують механічні несправності. Якщо витягнути вилку з розетки, дані будуть втрачені.

Якщо техніка вдома застаріла й втратила вигляд, на Prom можна знайти пральні машини, сушарки, холодильник та посудомийну машину. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення.

Холодильник

Цей прилад призначений для постійного користування, тому його відключення призведе до зростання плюсової температури всередині. Тут радше йдеться про те, що коли ви їдете у відпустку й хочете вимкнути холодильник – то цього краще не робити, і ось чому.

Накопичення тепла всередині холодильника призведе до появи плісняви й дуже неприємного запаху. Доведеться витратити час, щоб його відмити, а тоді ще зачекати, поки він повністю почне функціонувати. Набагато простіше його просто залишити увімкненим.

Посудомийна машина

Техніка оснащена електричною панеллю керування, яка завжди має бути підключена до електромережі. Посудомийні машинки не споживають значної кількості енергії, навіть коли не використовуються, тому не слід їх вимикати кожного разу.



Посудомийну машину не варто вимикати з розетки / Фото Pexels

Мікрохвильова піч

Сучасна мікрохвильова піч використовує мінімальну кількість енергії у режимі очікування, а постійне витягування вилки з розетки лише призведе до зношування. Крім того, така дія може призвести до скидання годинника на панелі.

Бойлер

Пристрій для нагрівання води потрібно залишати підключеним, оскільки вимкнення призведе до навантаження нагрівального елементу й утворення нестабільної температури.

Не всю техніку потрібно постійно від’єднувати від мережі. Це допоможе продовжити термін служби приладу й уникнути можливих несправностей у майбутньому.