Перед сном їх треба витягати з розетки: ці 7 небезпечних приладів є у кожному домі

Виявляється, всього кілька приладів, що залишаються ввімкненими в розетку вночі, дуже серйозно підвищують ризики нічної пожежі. А щоб захистити себе, достатньо від'єднувати їх перед сном.

Деякі прилади перед сном краще відключати від розетки – це найпростіший спосіб уникнути короткого замикання та несподіваного загоряння, пише Maison&Travaux.

Які прилади слід вимикати на ніч?

Обігрівачі

Передусім фахівці радять вимикати переносні обігрівачі. У них є велика небезпека перегрівання, а також вони можуть впасти, навіть якщо на них є захист від перекидання. Тож перед сном необхідно вимкнути прилад та витягнути його з розетки.

Вафельниці та тостери

Невеликі кухонні прилади, що нагріваються під час роботи, потребують особливої уваги. Тостери та вафельниці можуть дуже легко стати причиною пожежі, якщо несправність виникне в момент, коли господарі вже спатимуть.

Аерогриль

Також вимикати з розетки перед сном необхідно невеликі електричні печі. Всередині них можуть лишатися крихти й жир, що через несправність можуть швидко спалахнути. Вогонь тоді може пошкодити не тільки сам прилад, але й його електричний шнур.

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Телевізори, комп'ютери та ігрові приставки

Тут проблема полягає не тільки в самих приладах, але й у тому, як саме вони підключені до мережі. Чимало людей використовують подовжувачі або ж навіть з'єднують кілька подовжувачів між собою. І в такому випадку навантаження на електромережу суттєво зростає.

Зарядні пристрої для літій-іонних акумуляторів

Особливо уважними слід бути щодо зарядних пристроїв для техніки, яка використовує літій-іонні акумулятори. Такі пристрої на ніч слід відмикати від мережі – особливо якщо акумулятор великий – як-от для електровелосипедів чи електросамокатів.

Плойки та випрямлячі для волосся

У ванній кімнаті не можна без нагляду залишати прилади, що нагріваються під час використання. Після того як волосся укладене, їх необхідно вимикати з розетки – навіть якщо на самому приладі є кнопка, що зупиняє нагрівання.

Фени

Фени можуть стати небезпечними, якщо в них пошкоджені електричні компоненти. Тоді вони можуть іскрити, перегріватися чи навіть призвести до пожежі. Тож важливо не тільки вимикати фен вчасно, але й стежити за станом шнура, вилки та корпусу. Якщо ви помітите будь-які пошкодження, користуватися ним і надалі може бути небезпечно.