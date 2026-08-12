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Лайфхаки24 Секрети дачника Навесні сад зацвіте: ось які багаторічники потрібно садити вже зараз
12 серпня, 18:33
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Навесні сад зацвіте: ось які багаторічники потрібно садити вже зараз

Марина Блохіна

Літо вже добігає до кінця, але це зовсім не означає, що вам вже не потрібно додавати нові рослини до вашого саду. Серпень – це ідеальний місяць для того, аби висадити нові багаторічники.

Якщо ви мрієте про ідеальну весняну клумбу, роботу над нею потрібно починати ще з літа. Теплий серпневий ґрунт сприятиме швидшому росту коренів, а прохолодніше повітря восени зменшить стрес від пересадки, з яким чимало рослин стикаються в середині літа, пише Martha Stewart

Які квіти варто висадити у серпні?

Рудбекія волосиста

Це чудова багаторічна рослина, що ідеально підходить для посадки у серпні. Це дає їй можливість вкоренитися до того, як взимку вона перейде у стан спокою. 

Рослина швидко проживається, і вже наступного року щедро цвістиме протягом усього літа. Вона дуже стійка до посухи та яскравої, спекотної погоди. Особливо гарно впишуться рудбекії у "дикий" сад, де рослини ростуть не грядками, а у такому собі "впорядкованому хаосі". 

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Лілійники

Лілійники – це ідеальні квіти, аби додати яскравого кольору у ваш сад. Вони надзвичайно невибагливі та швидко проживаються. Посадити їх наприкінці літа буде чудовою ідеєю: квіти встигнуть сформувати міцну кореневу систему до настання прохолоди. 

Ірис

Коли мовиться про посадку іриса, час дійсно має значення. Кінець літа – це саме той час, коли потрібно розділяти кореневища та садити ці рослини. Ґрунт досить теплий, і тільки у серпні рослина матиме досить часу, аби вкоренитися. 


Іриси варто висаджувати у серпні / Фото Pexels

Ехінацея

Якщо ви живете у прохолоднішому районі, посадка ехінацеї ще у серпні означатиме раніше та потужніше цвітіння наступної весни. Але якщо серпень спекотний, краще почекати більш спокійної погоди. 

Айстра

Якщо айстру попередньо висадити у контейнер, а у серпні пересадити у відкритий ґрунт, вона може зацвісти вже цієї осені. Бджоли працюватимуть на квітах аж до самих заморозків. 

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