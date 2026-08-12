Навесні сад зацвіте: ось які багаторічники потрібно садити вже зараз

Літо вже добігає до кінця, але це зовсім не означає, що вам вже не потрібно додавати нові рослини до вашого саду. Серпень – це ідеальний місяць для того, аби висадити нові багаторічники.

Якщо ви мрієте про ідеальну весняну клумбу, роботу над нею потрібно починати ще з літа. Теплий серпневий ґрунт сприятиме швидшому росту коренів, а прохолодніше повітря восени зменшить стрес від пересадки, з яким чимало рослин стикаються в середині літа, пише Martha Stewart.

Які квіти варто висадити у серпні?

Рудбекія волосиста

Це чудова багаторічна рослина, що ідеально підходить для посадки у серпні. Це дає їй можливість вкоренитися до того, як взимку вона перейде у стан спокою.

Рослина швидко проживається, і вже наступного року щедро цвістиме протягом усього літа. Вона дуже стійка до посухи та яскравої, спекотної погоди. Особливо гарно впишуться рудбекії у "дикий" сад, де рослини ростуть не грядками, а у такому собі "впорядкованому хаосі".

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Лілійники

Лілійники – це ідеальні квіти, аби додати яскравого кольору у ваш сад. Вони надзвичайно невибагливі та швидко проживаються. Посадити їх наприкінці літа буде чудовою ідеєю: квіти встигнуть сформувати міцну кореневу систему до настання прохолоди.

Ірис

Коли мовиться про посадку іриса, час дійсно має значення. Кінець літа – це саме той час, коли потрібно розділяти кореневища та садити ці рослини. Ґрунт досить теплий, і тільки у серпні рослина матиме досить часу, аби вкоренитися.



Іриси варто висаджувати у серпні / Фото Pexels

Ехінацея

Якщо ви живете у прохолоднішому районі, посадка ехінацеї ще у серпні означатиме раніше та потужніше цвітіння наступної весни. Але якщо серпень спекотний, краще почекати більш спокійної погоди.

Айстра

Якщо айстру попередньо висадити у контейнер, а у серпні пересадити у відкритий ґрунт, вона може зацвісти вже цієї осені. Бджоли працюватимуть на квітах аж до самих заморозків.