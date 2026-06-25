Саме вони приваблюють комарів: ось які рослини вже час прибрати з саду

Гарний, пишний сад – це мрія багатьох дачників. Втім, кілька рослин можуть не лише створювати красу, але й призводити до того, що у вашому саду оселяються десятки комарів.

Ніхто не хоче мати справу з комарами в саду – і, на щастя, існує безліч способів зробити простір менш привабливим для цих шкідників. Втім, видалення рослин, які їм особливо подобаються, має стати першим кроком, пише Martha Stewart.

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Які рослини притягують в сад комарів?

Альпійський плющ

Комарам подобаються тінисті місця, де вони можуть сховатися у найспекотніший час дня. І, на жаль, багато ґрунтопокривних рослин створюють ідеальні умови для них. Окрім того, варто зважати й на те, що плющ є інвазивною рослиною, що агресивно поширюється садом.

Хости

Хости – це практично невіддільна частина саду. Ці рослини ростуть у найбільш суворих умовах та практично не потребують догляду, і за це їх полюбляє чимало дачників. Втім, широке листя створює гарний затінок і сховок для комарів.

Це не значить, що хости потрібно викорчувати. Та біля них можна висадити рослини, що відлякують комах запахом – мелісу, чорнобривці чи м'яту.

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Лілії

Гарні чашоподібні квіти мають приголомшливий вигляд, але водночас вони слугують ідеальним місцем для розмноження комарів після дощу. Якщо ви все ще хочете вирощувати їх, переконайтеся, що в них не накопичується вода після опадів.

Бромелії

Це – барвисті й цікаві екзотичні квіти, але вони можуть стати справжньою приманкою для комарів. Вони утворюють чашечку з листя, що затримує вологу, і потім ці невеликі "ванночки" стають місцем відкладення яєць комарів.