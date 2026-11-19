Під час опалювального сезону вибір правильного палива напряму впливає не лише на температуру в кімнатах, а й на безпеку всього будинку. Деякі породи деревини згорають за лічені хвилини, майже не віддаючи жару, тоді як інші щедро виділяють їдкий дим і смоли, які миттєво осідають на стінках димоходу.

Щоб не витрачати гроші на неефективне паливо та не викликати сажотруса посеред зими, варто заздалегідь знати, які 6 видів дров найкраще тримати подалі від печі, каміна та твердопаливного котла.

Хвойні породи: смола, кіптява та небезпечні іскри

До першої групи небажаного палива належать хвойні дерева — ялина, сосна та туя. Їхня головна проблема криється у високому вмісті природних смол, які під час горіння не згорають повністю, а перетворюються на густу липку сажу й креозот. Цей наліт швидко звужує просвіт димоходу, погіршує тягу та здатен раптово спалахнути всередині труби.

Крім того, в деревині ялини, сосни та туї є мікроскопічні порожнини, заповнені смолою та вологою. Під дією високої температури вони буквально вибухають, розкидаючи навколо розпечені іскри, що робить ці породи вкрай небезпечними для відкритих камінів.

Не всі дрова підходять для дому / Фото Pixabay

М'які листяні породи: багато диму та мінімум тепла

Другу трійку невдалих дров складають тополя, верба та липа. На відміну від щільного дуба, граба чи акації, ці дерева мають пористу, пухку структуру й низьку щільність деревини. У топці такі поліна спалахують яскраво, але прогорають як папір, залишаючи після себе лише попіл без тривалого жару.

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Опалювати будинок тополею, вербою чи липою економічно невигідно: витрата палива зростає вдвічі, димохід усе одно засмічується кіптявою, а приміщення швидко охолоджується. Такі дрова підходять хіба що для швидкого початкового розпалювання печі перед закладкою щільних твердих порід.

Що ще категорично не можна кидати в піч чи котел

Навіть найкраща дубова деревина перетвориться на проблему, якщо використовувати її свіжозрубаною або вологою. Сирі дрова погано розгораються, сильно димлять і витрачають левову частку енергії на випаровування води. Через це температура димових газів падає, а на холодних стінках труби осідає вологий смолистий конденсат.

Також суворо заборонено використовувати для опалення будівельні та меблеві відходи: стару фанеру, плити ДСП, ламінат, фарбовані дошки чи уламки меблів. Під час нагрівання клеї, лаки та синтетичні смоли виділяють токсичні сполуки, які отруюють повітря в будинку й осідають агресивним нальотом на теплообміннику котла.

Які дрова дають найбільше тепла і найменше кіптяви

Для основного опалення взимку найкраще обирати тверді листяні породи з високою щільністю деревини – дуб, граб, бук, ясен або березу, висушену до вологості не вище 20%. Наприклад, сухий дуб або граб горять рівним, спокійним полум'ям у 2 – 3 рази довше за тополю чи сосну, утворюють потужне вугілля, яке годинами утримує стабільну температуру в системі, та залишають мінімум сажі в димоході.