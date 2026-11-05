Пух, вовна чи синтетика: яку ковдру обрати на зиму

На зимову пору більшість людей обирають товстіші ковдри, щоб було комфортніше й тепліше спати. Проте важка ковдра не завжди є хорошим рішенням. Головним фактором під час її вибору є тип наповнювача й теплоізоляційні властивості.

Ковдра допомагає зменшити втрату тепла під час сну, пише Interia Kobieta. Це відбувається завдяки шару повітря, що утримується наповнювачем. Саме він забезпечує ізоляцію між холодним середовищем і тілом.

Вага наповнювача не є єдиним показником тепла. Через те, що пух має іншу структуру, ніж синтетика, він може забезпечити хорошу ізоляцію за значно меншої ваги.

Під час вибору зимової ковдри важливо ще й врахувати температуру в спальні. Якщо в кімнаті опалення увімкнене всю ніч, то товста ковдра здатна призвести до перегріву.



Ковдра забезпечує комфорт під час сну / Фото Pexels

Чим відрізняються пух, вовна і синтетичні волокна?

Пухова ковдра вирізняється хорошими теплоізоляційними властивостями. Гусячий або качиний пух затримує повітря й зменшує втрати тепла. Загалом пух еластичний і легкий, а більший відсоток пір’я робитиме ковдру важчою.

Вовняна ковдра поглинає вологу й допомагає регулювати температуру. Такий варіант добре підійде тим, хто часто пітніє під час сну. Однак серед нюансів слід виділити те, що не всі вовняні ковдри можна прати у пральній машині.

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До третьої найпопулярнішої групи входять синтетичні наповнювачі, найчастіше це поліестер. Порівняно з пухом вони важчі, але їх легше підтримувати в чистоті. Деякі моделі можна прати у пральній машині. Перевагою синтетичних ковдр є їхня ціна, оскільки вони набагато дешевші за вироби з натуральними наповнювачами, однак здатні утримувати вологу.