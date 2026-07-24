8 стильних зачісок із хвостом на літо, які допоможуть пережити спеку

У спеку хвіст – одна з найкращих зачісок. Він прибирає волосся з шиї, допомагає почуватися комфортніше та водночас має стильний на вигляд.

Є безліч способів зробити звичайний хвіст ефектнішим: додати аксесуари, підкреслити природну текстуру волосся або зробити зачіску більш об'ємною. Професійні стилісти розповіли, які варіанти варто спробувати цього літа, пише InStyle.

Як гарно зібрати волосся у хвіст цього літа?

Класичний гладкий хвіст

Це проста, але елегантна зачіска, яка доречна практично для будь-якої події.

Щоб волосся було ідеально гладким, варто спершу висушити його феном, а потім зібрати в хвіст. Під час укладання пригладьте нерівності щіткою з натуральною щетиною.

Якщо волосся здається рідшим у деяких місцях, можна скористатися пудрою для маскування коренів. Завершіть образ стіком із воском, щоб прибрати пухнастість і дрібні волоски.

Класичний гладкий хвіст | Фото Pinterest

Хвіст із пасмом навколо основи

Щоб зачіска була дорожчий на вигляд, обгорніть пасмо волосся навколо гумки – так вона буде повністю прихована. Для надійної фіксації нанесіть трохи гелю на пасмо та закріпіть його шпилькою. За бажанням можна додати накладне волосся для більшої довжини та густоти.

Хвіст із пасмом навколо основи / Фото Pinterest

Високий кучерявий хвіст

Якщо у вас природні кучері або пружні локони, зробіть їх головною прикрасою зачіски. Перед укладанням нанесіть крем або гель для кучерів, щоб підкреслити форму локонів і додати блиску. Також варто акуратно оформити лінію росту волосся – це зробить образ більш охайним.

Романтичний хвіст із пасмами біля обличчя

М'який низький хвіст із кількома випущеними пасмами чудово підходить для літніх свят або весіль. Попередньо створіть легкі недбалі хвилі плойкою. Не прагніть до ідеальної гладкості – ця зачіска має бути легкою та природною. Для завершення достатньо трохи лаку, щоб приборкати неслухняне волосся.

Романтичний хвіст із пасмами біля обличчя / Фото Pinterest

Хвіст із оксамитовою стрічкою

Один із найпростіших способів зробити зачіску святковою – прикрасити її оксамитовою стрічкою. Особливо ефектним є чорний оксамит.

Хвіст із оксамитовою стрічкою / Фото Pinterest

"Серферський" хвіст

Для легкої пляжної зачіски навіть не потрібно їхати до моря. Якщо волосся хвилясте від природи, використайте сольовий спрей. Якщо пряме – зробіть кілька недбалих хвиль плойкою. Потім рясно нанесіть текстурувальний спрей, щоб отримати природний матовий ефект.

"Серферський" хвіст / Фото Pinterest

Хвіст із пасмами, що обрамляють обличчя

Якщо у вас є довгі передні пасма або багатошарова стрижка, не ховайте їх у хвіст. Перед укладанням відокремте ці пасма, закріпіть їх затискачами, зберіть решту волосся в хвіст, а потім відпустіть локони біля обличчя. Такий варіант особливо пасує для урочистих подій.

Хвіст із пасмами, що обрамляють обличчя / Фото Pinterest

Хвіст із тонкими косичками

Хвіст може мати не лише елегантний, а й сміливий вигляд. Відокремте невеликі пасма біля обличчя для тонких косичок. Решту волосся гладко зачешіть у хвіст, використовуючи щітку з натуральною щетиною та стайлінговий засіб. Заплетіть дві тонкі косички, закріпіть їх прозорими гумками й зафіксуйте зачіску лаком.