Про слимаків на городі можна забути: простий засіб за копійки і без хімії

Слимаки – це на перший погляд не надто небезпечні істоти, яких можна зустріти чи не в кожному саду. Та досвідчені городники вже давно знають, що навіть кілька равликів можуть спустошити грядки з капустою та іншою городиною.

Якщо ви помітили в себе на городі слимаків, затягувати з пошуком рішення точно не варто: шкідники швидко розмножуються, і ще швидше їдять листя усіх культур, що трапляться на шляху. А традиційні засоби з солі чи кавової гущі діють не завжди, пише The Spruce.

У такому випадку вигадливі дачники діють на випередження: висаджують по периметру городу чи особливо вразливих культур рослини, що своїм сильним запахом відлякують шкідників.

Що посадити, щоб слимаки не наближалися?

Пряні трави

Усі пряні трави, що очевидно з назви, мають досить сильний запах – і наявність ефірних олій у листі чи квітах часто є згубною, або ж принаймні дуже неприємною для слимаків. На городі можна садити:

перцеву м'яту;

естрагон;

часник;

розмарин;

чебрець.



Розмарин може відлякати слимаків / Фото Pexels

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Гострий перець

Звичайний болгарський перець слимаків, на жаль, не зупинить, а ось гострі сорти забезпечать надійний захист для усієї ділянки. Наявність капсаїцину у перцях точно не сподобається шкідникам, і вони швидко заберуться геть.



Гострий перець варто садити проти равликів / Фото Pexels

Чорнобривці

Ці квіти можуть прикрасити не лише клумбу у дворі чи саду: дачники вже давно відкрили для себе їхню користь на городі. Запах чорнобривців відлякує не тільки слимаків, але й низку інших неприємних комах: колорадського жука та попелицю.



Чорнобривці відлякують шкідників / Фото Pexels

Можна висіяти чорнобривці у міжряддях між овочевими грядками.

Календула

Календула годиться не тільки для чаю: її листя та стебла виділяють фітонциди, що дуже неприємні для равликів і слимаків. А рослина цвіте дуже довго, аж до пізньої осені – і цим самим забезпечує надійний захист для городу.



Календула має корисне цвітіння / Фото Pexels

Настурція

Це гарна ліана, що може слугувати не тільки захистом від слимаків, але й потужним сидератом. Після того як квітка почне в'янути, не потрібно прибирати її з городу: на наступний рік перепрілі листя та стебла стануть потужним добривом.



Настурція є потужним сидератом / Фото Pexels

Гвоздика



Гвоздику варто садити на городі / Фото Pexels

Це – ідеальне рішення для "лінивих" дачників, що не хочуть щороку сіяти нові рослини, адже гвоздика є багаторічником. Ці квіти не тільки мають неймовірний вигляд, але й дуже корисні у боротьбі з надокучливими шкідниками.