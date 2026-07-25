В кімнату не залетить жоден комар: є один ефективний спосіб

Комарі є величезною проблемою не лише на вулиці, але й у спальні. Особливо вони заважають вночі дзижчанням, не даючи заснути. Та щоб мінімізувати ризик укусу й загалом їхнього перебування у приміщенні, варто вдатися до дієвого способу.

Після заходу сонця комарі стають дедалі активнішими через зниження температури й підвищення вологості, пише Interia Kobieta. Свою ціль вони знаходять досить швидко, за запахом вуглекислого газу, який ми видихаємо. Також їх приваблює тепло шкіри й запах поту.

Де найчастіше зустрічаються комарі?

Комах дуже багато поблизу водно-болотних ділянок чи водойм – озер, ставків. Саме вологі ділянки є основними місцями проживання комарів. Також їхня значна кількість є в лісах чи ділянках з густою рослинністю.

Що цікаво, комарі літають досить низько, тому в багатоквартирному будинку можуть залітати на перший поверх.

Відлякати їх може рослина, яка виділяє аромат, який для комарів є неприємним. Йдеться про лаванду, котячу м’ясу чи лемонграс. Їхній аромат досить ефектно відлякує комарів зі спальні, тому не затримаються в оселі.



Певні рослини відлякують комарів / Фото Pexels

Також можна створити пастку. Потрібна лише невелика пластикова пляшка розрізана навпіл. Одну половину треба вставити в іншу, утворивши лійку. Цю конструкцію потрібно закріпити фольгою.

Перед цим всередину слід налити 250 мілілітрів води, 4 столові ложки цукру й дрібку дріжджів. Готову пастку достатньо лише розмістити в кутку спальні.

А от на ділянці радять висадити чорнобривці, базилік, мелісу, часник чи пеларгонію. Ці рослини також відлякують комарів своїм запахом.