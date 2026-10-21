Посадіть ці рослини у жовтні: навесні сад розквітне

Жовтень може цілком підійти для посадки певних рослин. Однак саджанню у ґрунт підлягають лише певні види, які зможуть добре прижитися й рости з настанням тепла.

У розпал осені можна садити багаторічні рослини, дерева і чагарники, пише Dom Wprost.

Які рослини садити восени?

Півонії

Для тих, хто хоче пишного цвітіння півоній навесні, варто посадити їх на клумбі у жовтні. Потрібно лише обрати сонячне місце й родючий та добре дренований ґрунт.

Найголовніше у цій посадці – правильно посадити кореневище. Коріння треба прикрити лише тонким шаром ґрунту, приблизно 3 сантиметри. Занадто глибока посадка може призвести до того, що рослина погано зацвіте.

Після посадки півонії радять полити і захистити поверхню ґрунту шаром мульчі.

Шавлія

Восени садівники садять морозостійкий сорт шавлії, який потребує багато сонця й дренованого ґрунту. Це важлива відмінність, оскільки не всі види рослини підходять для осінньої посадки.



Восени можна садити шавлію / Фото Pexels

Дерева та кущі

У жовтні можна висадити декоративні дерева і чагарники. Рослини з кореневою грудкою чи голим корінням добре ростуть восени, особливо тоді, коли ґрунт не замерз чи не надто вологий.

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Після посадки саджанці треба обов’язково полити. Вода покращує осідання ґрунту навколо коренів і зменшує утворення порожніх місць. Крім того, корисним стане мульчування, яке допомагає зменшити втрату вологи й захищає коріння від перепадів температури.

Найважливіше восени – не садити якомога більше рослин, а обрати ті види, які підходять для осінньої посадки. Якщо обирати лише морозостійкі рослини, то за правильної посадки й поливу вони набагато краще приживуться.