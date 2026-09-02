Жовті плями зникнуть з наволочок за лічені миті: зробіть це з ними вже зараз

З часом навіть після прання на білих наволочках можуть залишатися жовті сліди. І це необов'язково означає, що тканина залишилася брудною, але впоратися з проблемою все ще можливо.

У більшості випадків зміна кольору наволочки натякає на те, що щось накопичується на ній під час сну: жири з тіла, піт, засоби для догляду за шкірою, фарба для волосся тощо, пише Martha Stewart. І звичайне прання не допомагає повністю прибрати жовтуваті плями.

Що робити з жовтими плямами на наволочках?

Шкірне сало – тобто натуральні олії, що виробляються шкірою – особливо схильне до проникнення в тканину. З часом воно може окислюватися там та залишати жовтий відтінок. Цьому також сприяє піт та деякі креми й засоби для волосся. І основна причина, чому ці плями не зникають після прання – це через те, що ви використовуєте неправильний режим.

Пом'якшувач для білизни, недостатньо добре виполосканий мийний засіб, а також серветки для сушарки можуть залишати плівку, що утримує жир всередині. Натомість відбілювачі накопичуються у брудному нальоті, що помилково сприймають за пожовтіння.

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Перед тим як почати прати наволочки, слід перевірити, з якого матеріалу вони виготовлені.

Бавовна

Прати такі наволочки потрібно кожні 3 – 4 дні. Це найкращий спосіб взагалі уникнути накопичення жиру, що й викликає пожовтіння. Але коли настане час прання, потрібно зробити ось що:

замочіть наволочки у теплій воді з пральним засобом на 30 хвилин;

ретельно прополощіть наволочку;

якщо вона все ще жовта, приготуйте розчин з кисневим відбілювачем. Залиште на 1 – 4 години;

після полоскання виперіть наволочку як зазвичай, але без використання пом'якшувача.

Шовк

Для очищення шовкових наволочок потрібний делікатний підхід. Тож у цьому випадку набагато легше запобігти сильному накопиченню жиру, ніж позбуватися його.

Але якщо жовтизна все ж з'явилася, тканину потрібно замочити у прохолодній воді з додаванням невеликої кількості мийного засобу без ферментів. Не залишайте наволочку надовше, ніж на 15 хвилин, а також не тріть пляму та не викручуйте метаріал. Виполощіть увесь мийний засіб, а після цього виперіть її як зазвичай.