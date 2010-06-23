3 роки весілля (шкіряне весілля): що подарувати

За три роки спільного життя подружжя встигає пізнати як романтику, так і повсякденність. І саме тому третя річниця має свою назву – шкіряне весілля.

Як шкіра з роками м'якшає, але не втрачає міцності, так і стосунки на цьому етапі стають гнучкішими й щирішими. LifeStyle24 детальніше розповідає, чому 3 річниця весілля вважається шкіряною, які традиції з нею пов'язані, що подарувати на шкіряне весілля коханим і як зробити цей день по-справжньому теплим.

Не пропустіть 2 роки весілля (паперове весілля): що подарувати

3 роки весілля можна вважати першою серйозною віхою на шляху до щасливого подружнього життя. Цю річницю називають шкіряною і не просто так. Річ у тім, що шкіра – міцний і водночас еластичний матеріал, здатний витримувати навантаження, зберігати тепло й зношуватися з гідністю. Саме такими з часом стають подружні відносини. Вони вже витримали перші випробування та стали глибокими, однак вимагають постійної уваги, як і натуральна шкіра, що потребує догляду.

Що цікаво, цей матеріал також символізує чуттєвість подружньої пари. Адже шкіра щільно прилягає до тіла, асоціюється з близькістю, а іноді – навіть з пристрастю. Також матеріал не приховує справжнє, як і подружжя, що вже добре знає одне одного та відкрито говорить про свої потреби, слабкості й надії. Як шкіра з часом стає благороднішою, так і стосунки, якщо з ними працювати, з роками набувають глибини, яку неможливо підробити чи купити за гроші.

Традиції та обряди святкування шкіряного весілля

Історично третя річниця весілля мала особливу роль в європейській культурі, зокрема у німецькій і французькій, адже вважалося, що саме до цього часу пара вже проходить перші побутові труднощі та навчається взаєморозуміння й терпіння. Наприклад, в Україні це свято супроводжувалося обрядами, які підкреслювали силу подружнього зв'язку та бажання його берегти й плекати. Наші предки проводили особливі обряди з самого ранку. У народі вірили, що новий день у цьому етапі шлюбу має починатися на світанку.

Пращури запрошували найближчих родичів, хрещених, знайомих і друзів на 10 ранку до хати, адже саме цей час приваблює добробут і сімейне щастя. Після цього господарі пригощали найрідніших домашнім короваєм, спеченим з любов'ю та прикрашеним колосками, голубами й квітами. За звичаєм, перед тим, як починати застілля, відбувався ще один важливий ритуал. Під час нього глава сім'ї урочисто відламував шматок короваю й з'їдав його першим, щоб продемонструвати свої наміри захищати й боротися за щастя у родині. Водночас дружина мала скуштувати будь-який червоний плід, переважно яблуко, як символ любові та життєвої сили. Часто разом з короваєм подавали житній хліб, як знак здоров'я та простоти, що мала бути в основі подружнього щастя.

Ще однією важливою традицією був обмін рукавичками. У давнину їх робили з натуральної шкіри, що вказувало як на символіку дати, так і на взаємну підтримку. Мовляв, руки в рукавичках не бояться холоду, як і подружжя не лякається труднощів, коли працює в парі.

У сучасному світі більшість обрядів на третій рік весілля перетворилася на родинні звичаї. Так, сім'ї з цієї нагоди можуть запросити гостей на пізній сніданок і приготувати коровай не з обов'язку, а з бажання вкласти тепло в прості речі. Водночас обмін подарунками досі залишається однією з найулюбленіших традицій закоханих пар у будь-які свята.

Що обов'язково має бути на святковому столі

Обов'язковими елементами святкового столу є житній хліб і щойно спечений коровай. Саме ці страви уособлюють добробут і прості радощі життя, тому їх зазвичай ставлять у центр столу. Поруч із ними часто можна побачити яблука червоного кольору, які асоціюються з молодістю й родючістю.

Серед напоїв господарі переважно обирають червоне вино, адже воно символізує пристрасть і глибину почуттів. Зокрема, його можна подати як супровід до сиру, шоколаду або м'яса. У деяких родинах на святковий стіл навіть ставлять стейки або тушковане м'ясо. Що цікаво, ці страви нерідко асоціюють з "тваринною" силою шкіри.

Особливою родзинкою шкіряного весілля можуть стати домашні печива у формі тварин або сердець. Такі ласощі готували ще наші прабабусі: звірі символізували достаток і гармонію в домі, а сердечка – любов і вірність. За давніми повір'ями, подружжя повинне було самостійно спекти ці фігурки або прикрасити вже готові разом у невимушеній атмосфері. Потім це печиво кожен мав потайки з'їсти, щоб притягнути до себе щастя, добробут і взаєморозуміння.

Найкраще, коли святкування шкіряного весілля відбувається у спокійній і затишній атмосфері вдома, у теплому колі найрідніших. Саме такі умови дозволяють створити справжню емоційну подію, у якій кожна деталь матиме значення. Так, наприклад, можна разом сервірувати стіл, покласти шкіряні серветки, які нагадуватимуть про символіку цього дня, запалити свічки, увімкнути м'яке приглушене світло, що створює інтимність і затишок, та поставити парні келихи. Однак не ті, що стоять у шафі для гостей, а спеціально обрані чи подаровані одне одному для особливих моментів.

Що подарувати на 3 роки весілля / Фото Freepik

Що дарувати на 3 роки весілля

Найочевиднішими й водночас найглибшими варіантами є подарунки з натуральної шкіри. Так, це може бути гаманець, який чоловік щодня братиме із собою і згадуватиме з теплом дружину, яка йому це подарувала. До того ж приємним презентом може стати шкіряний ремінь, портфель чи сумка, що буде поруч з коханим на роботі. Ба більше, гарним подарунком стане той, що зроблений на замовлення. Зокрема, обкладинка для паспорта з ініціалами другої половинки, браслет із датою весілля або фоторамка зі шкіряною оправою, в якій вже вставлене улюблене сімейне фото.

Однак далеко не всі обирають матеріальні речі на три роки весілля. Іноді найкращим подарунком стають враження, які залишаються у пам'яті назавжди. Пари зазвичай креативно ставляться до вибору подібних презентів, тому можуть влаштувати романтичну вечерю на даху, спільний похід у SPA-салон або виїзну фотосесію на природі чи в стилі ретро, де подружжя у шкіряних аксесуарах матиме вигляд героїв кіно. Особливо запам'ятовуються кулінарний або гончарний майстер-класи, які закохані проходять разом, тому ще більше зміцнюють свій емоційний зв'язок.

Якщо ж чоловік і дружина не є прихильниками виробів зі шкіри, то завжди можна обрати символічний або емоційний подарунок на 3 річницю весілля. Наприклад, червоні яблука в декоративному кошику з побажаннями, подушки у формі сердець, ароматичні свічки з нотами шкіри або дерева, та парний щоденник, у якому можна залишати одне одному романтичні листи.

Також можна підібрати персональний подарунок на 3 роки весілля:

для чоловіка – іменна фляга, годинник, набір для догляду за шкірою та книга у шкіряній палітурці;

– іменна фляга, годинник, набір для догляду за шкірою та книга у шкіряній палітурці; для дружини – шкіряна косметичка, біжутерія з червоними перлинами або романтична записка, захована у новій сумці;

– шкіряна косметичка, біжутерія з червоними перлинами або романтична записка, захована у новій сумці; для пари – картина або постер на замовлення, парні халати чи футболки, романтична гра для двох, квитки в кіно чи подорож-сюрприз;

– картина або постер на замовлення, парні халати чи футболки, романтична гра для двох, квитки в кіно чи подорож-сюрприз; для друзів – набір ароматичних свічок у вінтажному шкіряному футлярі, парні шкіряні брелоки з ініціалами, настільна гра для компаній, шкіряна пляшечка для ароматичної олії або фоторамка з місцем для спільного фото з вами.

ТОП-10 найкращих подарунків на шкіряне весілля

Шкіряний щоденник або планер . Такий подарунок підійде для творчих і цілеспрямованих людей або для тих, хто любить фіксувати важливі події.

. Такий подарунок підійде для творчих і цілеспрямованих людей або для тих, хто любить фіксувати важливі події. Гарний ремінь ручної роботи. Це класичний аксесуар, що підкреслює стиль і статус. А ще такий подарунок символізує силу і підтримку, які дарує партнер своїй коханій людині.

Це класичний аксесуар, що підкреслює стиль і статус. А ще такий подарунок символізує силу і підтримку, які дарує партнер своїй коханій людині. Пара шкіряних рукавичок . Цей презент завжди зігріватиме руки вашої другої половинки й нагадуватиме їй про любов і турботу.

. Цей презент завжди зігріватиме руки вашої другої половинки й нагадуватиме їй про любов і турботу. Кулон або браслет зі шкіряним елементом . Такі прикраси завжди дозволять мати з собою частинку коханої людини. Особливо, якщо вироби парні.

. Такі прикраси завжди дозволять мати з собою частинку коханої людини. Особливо, якщо вироби парні. Шкіряна обкладинка на паспорт або документи . Це стильна й корисна річ, яка точно знадобиться у повсякденному житті.

. Це стильна й корисна річ, яка точно знадобиться у повсякденному житті. Фоторамка зі шкіряним оздобленням . У неї можна вставити спільне фото, яке нагадуватиме про те, скільки вже пройдено разом і скільки ще буде щасливих моментів попереду.

. У неї можна вставити спільне фото, яке нагадуватиме про те, скільки вже пройдено разом і скільки ще буде щасливих моментів попереду. Ручна шкіряна книга побажань . Вона може стати сімейною реліквією, куди записуватимуть не лише привітання, а й мрії та слова подяки.

. Вона може стати сімейною реліквією, куди записуватимуть не лише привітання, а й мрії та слова подяки. Сертифікат на парну фотосесію у шкіряних образах . Такий презент подарує гарні враження, що залишаться у пам'яті та на світлинах назавжди.

. Такий презент подарує гарні враження, що залишаться у пам'яті та на світлинах назавжди. Шкіряна валіза або дорожня сумка . Це ідеальний вибір для тих, хто планує спільні мандрівки або відрядження.

. Це ідеальний вибір для тих, хто планує спільні мандрівки або відрядження. Предмет інтер'єру з натуральної шкіри. Це можуть бути декоративна подушка, пуф, органайзер чи навіть настінний елемент, який стане частиною затишного простору пари.

Найголовніше, щоб подарунок був не формальністю чи черговим пунктом у списку, а щирим і продуманим жестом, який виражає турботу і глибоке розуміння того, хто його отримає. Він зовсім не обов'язково має бути дорогим чи приголомшливим – достатньо, щоб у ньому відчувалась душа. Адже саме з таких, на перший погляд, невеликих деталей і складається тривале й щасливе подружнє життя.

Подарунок на 3 рік весілля / Фото Freepik

Чому варто святкувати 3 роки весілля

Три роки подружнього життя – це не дуже багато, але достатньо, щоб зрозуміти, хто ти поруч із цією людиною, скільки змін ви вже пройшли та скільки ще буде попереду. Це час, коли подружжя вже навчилось розуміти одне одного без слів, помічати зміни у настрої, підтримувати мовчки й радіти щиро. Саме тому символом цієї річниці обрали шкіру – матеріал, який з часом не зношується, а лише набуває м'якості та гнучкості. Так само і шлюб на цьому етапі вже не крихкий, але ще здатний змінюватися та розвиватися.

У третю річницю весілля важливо зупинитись на мить, подивитися одне одному в очі, згадати перший день весілля і побачити, як далеко ви вже дійшли. І якщо є бажання відзначити цей день, то проведіть його у компанії найближчої людини. Адже це гарна нагода подякувати за спільні ранки, за підтримку у складні моменти, за усмішку та за терпіння.

Шкіряне весілля нагадує подружжю про емоційний зв'язок, який став глибшим, про близькість, яка не вимагає доказів, та про тепло, яке не зникає. І якщо є привід поділитися цим теплом, то чому б не зробити це красиво?