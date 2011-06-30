7 років весілля (мідне весілля): що подарувати
- 7-ма річниця весілля символізується міддю, яка представляє міцність та гнучкість шлюбних відносин, а також вовною, що асоціюється з комфортом та затишком.
- На цю річницю традиційно дарують мідні або вовняні подарунки, які символізують міцність шлюбу та тепло у стосунках, а святкування може включати обмін подарунками та романтичні заходи.
- Важливо обирати подарунки з емоційним підтекстом, уникати надто практичних або дорогих презентів, зосереджуючись на символіці та значущості події для пари.
- Оригінальні ідеї святкування включають спільні подорожі, романтичні вечори, майстер-класи або фотосесії, щоб створити нові спогади та зміцнити зв'язок між партнерами.
Мідь, як міцний та багатий матеріал, став символом річниці 7 років весілля. Це недарма, адже на цей час подружжю вдається оминути чимало випробовувань та пройти різні труднощі разом. Але навіть у цей період не все може бути так гладко.
Річниця весілля щоразу є приводом провести час разом, відзначити свої успіхи у шлюбі та запросити на це свято кохання найближчих людей. Про те, як називається 7 річниця весілля, які традиції існують в цю дату, що вона символізує та про найкращі ідеї подарунків читайте у матеріалі LifeStyle24.
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7 років весілля: як називається ця річниця
Цифра 7 у багатьох народів вважалася магічною. Тому й саме сьома річниця весілля для багатьох є особливою. Вважається, що всі найскладніші періоди для подружжя позаду, а далі – лише позитивні моменти, кохання та повна гармонія у стосунках.
7 років весілля символізує мідь – міцний, надійний та коштовний метал. За стільки років разом подружжя немов зливається в одне ціле – роз'єднати їх вже майже неможливо. Однак мідь все ще піддається моделюванню, як і стосунки подружньої пари. Адже закохані все ще можуть змінюватися, покращувати свої стосунки та працювати над ними. Це шанс на те, щоб навчитися ще краще підлаштовуватися одне до одного.
7 років весілля / Фото Unsplash
Окрім того, мідь добре проводить тепло. Це також символічно, адже на 7 рік весілля почуття між чоловіком та дружиною залишаються пристрасними й гарячими, але водночас ніжними та романтичними.
Існує й друга назва 7 річниці весілля – вовняне весілля (або шерстяне). Ця тканина насамперед асоціюється з комфортністю й затишком. Але у цього матеріалу є свій мінус – інколи він може колотися чи бути трохи незручним. Саме таким буває й шлюб на сьомому році – теплим і щирим, але інколи й шорстким. У парі можуть траплятися ревнощі, докори, конфлікти. Та це лише навчає бути м'якшим і терпеливішим одне до одного.
Символіка та традиції святкування 7-ї річниці
Мідь символізує не тільки міцність стосунків, але і є уособленням захисту, достатку, рівноваги й довговічності. Як мідь проходить випробування часом, так і стосункам у шлюбі належить пройти різноманітні труднощі, щоб стати більш стабільними та здобути гармонію в стосунках.
Оскільки символом міді також є добробут, в Україні раніше існувала традиція у сьому річницю весілля обмінюватися мідними монетками. Їхній дзвін повинен принести у дім щастя й багатство. Батьки в цю дату обов'язково вітали дітей з ювілеєм та обсипали їх мідяками, щоб сім'я ніколи не зазнавала скрути й завжди жила щасливо й у достатку.
Мідь – символ 7 річниці весілля / Фото Pexels
Існувала ще одна традиція до річниці весілля 7 років. Під час святкування молоде подружжя мало повісити над дверима декоративну підкову. Вона може бути мідною, але також використовували дерев'яні або підкови з іншого матеріалу.
Підкова здавна вважалась оберегом і уособлювала захист і силу. Пара має повісити цей атрибут разом: дружина зазвичай тримала драбину й подавала гвіздки, а чоловік забивав підкову. Це мало захистити дім від злої й негативної енергетики та привертати лише добро.
Обов'язковим аксесуаром на цю дату для подружжя було щось мідне. Наприклад, чоловіки в 7 річницю весілля одягали мідну пряжку на ремінь або запонки. Жінка натомість може обрати сережки, каблучки, підвіску, ланцюжок на шию чи браслет. Вважалося, що це також приманить у домівку вдачу та любов.
Менше традицій на 7 річницю весілля пов'язано з вовною. Але вона також є символом захисту, турботи, підтримки та піклування. Ці два елементи можна об'єднувати, адже разом вони доповнюють одне одного та створюють гармонію.
Що заведено дарувати на 7 років весілля
Сьома річниця шлюбу є важливим етапом, тому цей день хочеться відзначити по-особливому. Подарунок на мідне весілля можна пов'язати з якимись емоціями, спогадами, символами.
Назва весілля щоразу підказує, що саме можна подарувати друзям, чоловіку чи дружині у їхнє свято. Таким чином, подарунок на мідне весілля може бути пов'язаним з цим матеріалом – міддю або ж вовною. Вони символізуватимуть міцність шлюбу, тепло у стосунках, зближення чоловіка й дружини та їхнє вміння знаходити компроміси. До того ж українці здавна дарували предмети побуту, прикраси, вироби з міді, які навіть кували власноруч.
Що подарувати на 7 річницю весілля / Фото Pexels
Обираючи подарунок, звертайте увагу на інтереси подружжя: що вони люблять, чим захоплюються, який їхній стиль. Можна робити ставку на корисні речі, які можуть знадобитися всім членам сім'ї. Креатив та оригінальність також цінуються. Та пам'ятайте, що важливий не бюджет, а ваша увага та почуття, вкладені у цей подарунок.
За традицією подружня пара має обмінятися подарунками з самого ранку, після пробудження. Приймати презент в інтимній атмосфері значно приємніше. Вже після цього можна відкриватися для привітань від родичів та близьких.
В Україні гості часто дарували подружжю на ювілей велику мідну чашу. Перед тим, як вручити її винуватцям свята, її наповнювали вином. Пара мала по черзі пригублювати з чаші – скільки ковтків вони зроблять, стільки щастя на них чекатиме упродовж спільного сімейного життя.
Подарунки для дружини
Чоловік може підготувати для дружини такі подарунки на мідне весілля:
- Мідні прикраси: каблучки, сережки, ланцюжки, підвіски чи браслет, дзеркальце, прикрашене ковкою.
- Кована мідна троянда: вона стане символом пристрасті та кохання, що ніколи не згасне у ваших відносинах. Такий подарунок згодом можна помістити у спеціальну скляну колбу - вона стане чудовим декором для дому.
- Мідний посуд: якщо ваша кохана не проти такого подарунка, зверніть увагу на кухонні комплекти з міді.
- Вовняний одяг: сукня, светр, комплект з шапки та шалика. Такий подарунок буде особливо доречним, якщо річниця припадає на холодну пору року.
- Традиційні подарунки: ювелірні прикраси, біжутерія, ґаджети, сертифікат на купівлю косметики.
Подарунки для чоловіка
Коли дружина обирає подарунок для свого коханого, вона також може звернутися до назви та обрати щось із вмістом міді.
- Ремінь з мідною пряжкою – це і практичний, і водночас красивий презент.
- Інші подарунки з мідними елементами: записник з мідною прикрасою, спільне фото у мідній рамці, принаддя для риболовлі з мідного матеріалу (якщо чоловік любить риболовлю).
- Вовняний одяг, зв'язаний власноруч – шарфи, светрики, халати, кардигани. Ці речі зігріватимуть його в холодні вечори й нагадуватимуть про ваше кохання.
- Традиційні презенти: годинник, ґаджети, корисні речі.
Подарунки для пари
Якщо ваші друзі або близькі святкують мідне весілля, зверніть увагу на такі ідеї подарунка для молодого подружжя:
- Мідний посуд: естетичні столові набори, миски, чайник-заварник, турка для готування кави, мідна сковорідка, цукерниця (в яку можна заздалегідь насипати солодощів).
- Мідні вази, в які також можна помітити букет квітів.
- Старовинні монети.
- Вовняні або шерстяні речі: затишний великий плед для двох, покривало. Такі речі можна створити навіть своїми руками – це не лише нагода показати свої вміння рукодільника або рукодільниці, але й подарувати ще й теплі емоції. Адже подарунки, зроблені своїми руками, набагато цінніші.
Чого не варто дарувати на 7 років весілля
На сьому річницю шлюбу важливо обирати подарунки, що матимуть особливий і символічний підтекст. Якщо ви сумніваєтесь з приводу деяких подарунків, це варіанти, що можуть бути невдалими для подарунка:
- Порохотяг, праска чи інші побутові подарунки. Ці речі справді можуть бути корисними, але занадто практичними. Краще обрати щось романтичніше або більш емоційне.
- Органайзери або шопери. Ці речі також ніяк не підкреслять значення важливої події.
- Стандартні подарункові набори або сертифікати. Такі презенти можуть бути вдалими лише якщо ви в них впевнені. Насправді ж вони демонструють, що гість ніяк не готувався до свята.
- Надто дорогі коштовності. Розкішні подарунки не завжди є вдалими. Вони швидше викликають відчуття, немов гість хоче компенсувати якусь провину або похизуватися рівнем свого достатку. Ці варіанти можуть бути незручними для подружжя.
- Абонемент у спортзал чи тренажери. Такий подарунок може бути сприйнятий негативно - як натяк на те, що їм потрібно змінити свій зовнішній вигляд.
Загалом, коли обираєте подарунок на 7 річницю весілля, важливо не ігнорувати побажання ваших друзів або партнера. Якщо ви знаєте, що людина не любить певний тип посуду, має на щось алергію, у неї принципові погляди щодо деяких питань – при виборі подарунка все це важливо враховувати.
Завжди краще зробити акцент на емоційності подарунка, проявити ним турботу, презент має бути символом вашого зв'язку, принести у дім затишок, тепло й хороші емоції.
Оригінальні ідеї святкування 7-ї річниці
7 років спільного життя обов'язкові варті того, щоб їх відзначити. Найпопулярнішим варіантом залишається вечеря у колі сім'ї та близьких друзів. Та якщо ви бажаєте влаштувати щось оригінальніше, ось кілька інших варіантів святкування річниці:
- Спільна подорож та екскурсія. Якщо ви любите подорожувати та отримувати нові емоції, цей варіант точно для вас. Це може бути подорож до особливого для вас міста, або ж поїздка в абсолютно нові краї, де ви раніше не бували. Там можна відвідати екскурсію цікавими та захопливими місцями. Спільний досвід не зрівняється з жодним подарунком.
- Романтичний вечір. Влаштуйте собі незабутній романтичний вечір вдома або в ресторані. Створіть затишну й теплу атмосферу, приготуйте вечерю разом (або ж замовте улюблену їжу з закладу). Важливу роль відіграє декор – ароматичні свічки, квіти, приємна музика тощо.
- Майстер-клас для двох. Спільне заняття творчістю не тільки зближує, але й дозволяє створити щось, що нагадуватиме про цей день. Ви можете обрати майстер-клас з приготування їжі, гончарства, живопису чи танців.
- Фотосесія. Дуже важливо зберігати найкращі миті шлюбу. Тому фотосесія може бути ще одним вдалим варіантом. Можна обрати тематику, що сподобається вам обом – вінтаж, ретро, природа чи яскраві образи.
Серед інших варіантів святкування – релакс у SPA-салоні, прогулянка вечірнім містом, перегляд фото та відео з весілля чи навіть повторення весільних обітниць та обмін мідними обручками.
Як відсвяткувати 7 років весілля / Фото Unsplash
Що найважливіше на 7 річницю весілля: висновок
Річниця весілля 7 років – це важливий момент для подружжя. За ці роки пара стала міцнішою, гармонійною, а їхні стосунки все ще пристрасні й гарячі. У цю річницю варто нагадати насамперед собі, що любов, підтримка, турбота й довіра є основою кожного союзу. Тому проходження цього етапу варто відзначити.
Для святкування 7 років шлюбу не обов'язково витрачати шалені суми чи влаштовувати грандіозні заходи. Головне – приділити одне одному увагу та створити нові спільні спогади, що зігріватимуть у холодні пори року.