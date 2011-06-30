7 років весілля (мідне весілля): що подарувати

Мідь, як міцний та багатий матеріал, став символом річниці 7 років весілля. Це недарма, адже на цей час подружжю вдається оминути чимало випробовувань та пройти різні труднощі разом. Але навіть у цей період не все може бути так гладко.

Річниця весілля щоразу є приводом провести час разом, відзначити свої успіхи у шлюбі та запросити на це свято кохання найближчих людей. Про те, як називається 7 річниця весілля, які традиції існують в цю дату, що вона символізує та про найкращі ідеї подарунків читайте у матеріалі LifeStyle24.

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7 років весілля: як називається ця річниця

Цифра 7 у багатьох народів вважалася магічною. Тому й саме сьома річниця весілля для багатьох є особливою. Вважається, що всі найскладніші періоди для подружжя позаду, а далі – лише позитивні моменти, кохання та повна гармонія у стосунках.

7 років весілля символізує мідь – міцний, надійний та коштовний метал. За стільки років разом подружжя немов зливається в одне ціле – роз'єднати їх вже майже неможливо. Однак мідь все ще піддається моделюванню, як і стосунки подружньої пари. Адже закохані все ще можуть змінюватися, покращувати свої стосунки та працювати над ними. Це шанс на те, щоб навчитися ще краще підлаштовуватися одне до одного.



7 років весілля / Фото Unsplash

Окрім того, мідь добре проводить тепло. Це також символічно, адже на 7 рік весілля почуття між чоловіком та дружиною залишаються пристрасними й гарячими, але водночас ніжними та романтичними.

Існує й друга назва 7 річниці весілля – вовняне весілля (або шерстяне). Ця тканина насамперед асоціюється з комфортністю й затишком. Але у цього матеріалу є свій мінус – інколи він може колотися чи бути трохи незручним. Саме таким буває й шлюб на сьомому році – теплим і щирим, але інколи й шорстким. У парі можуть траплятися ревнощі, докори, конфлікти. Та це лише навчає бути м'якшим і терпеливішим одне до одного.

Символіка та традиції святкування 7-ї річниці

Мідь символізує не тільки міцність стосунків, але і є уособленням захисту, достатку, рівноваги й довговічності. Як мідь проходить випробування часом, так і стосункам у шлюбі належить пройти різноманітні труднощі, щоб стати більш стабільними та здобути гармонію в стосунках.

Оскільки символом міді також є добробут, в Україні раніше існувала традиція у сьому річницю весілля обмінюватися мідними монетками. Їхній дзвін повинен принести у дім щастя й багатство. Батьки в цю дату обов'язково вітали дітей з ювілеєм та обсипали їх мідяками, щоб сім'я ніколи не зазнавала скрути й завжди жила щасливо й у достатку.



Мідь – символ 7 річниці весілля / Фото Pexels

Існувала ще одна традиція до річниці весілля 7 років. Під час святкування молоде подружжя мало повісити над дверима декоративну підкову. Вона може бути мідною, але також використовували дерев'яні або підкови з іншого матеріалу.

Підкова здавна вважалась оберегом і уособлювала захист і силу. Пара має повісити цей атрибут разом: дружина зазвичай тримала драбину й подавала гвіздки, а чоловік забивав підкову. Це мало захистити дім від злої й негативної енергетики та привертати лише добро.

Обов'язковим аксесуаром на цю дату для подружжя було щось мідне. Наприклад, чоловіки в 7 річницю весілля одягали мідну пряжку на ремінь або запонки. Жінка натомість може обрати сережки, каблучки, підвіску, ланцюжок на шию чи браслет. Вважалося, що це також приманить у домівку вдачу та любов.

Менше традицій на 7 річницю весілля пов'язано з вовною. Але вона також є символом захисту, турботи, підтримки та піклування. Ці два елементи можна об'єднувати, адже разом вони доповнюють одне одного та створюють гармонію.

Що заведено дарувати на 7 років весілля

Сьома річниця шлюбу є важливим етапом, тому цей день хочеться відзначити по-особливому. Подарунок на мідне весілля можна пов'язати з якимись емоціями, спогадами, символами.

Назва весілля щоразу підказує, що саме можна подарувати друзям, чоловіку чи дружині у їхнє свято. Таким чином, подарунок на мідне весілля може бути пов'язаним з цим матеріалом – міддю або ж вовною. Вони символізуватимуть міцність шлюбу, тепло у стосунках, зближення чоловіка й дружини та їхнє вміння знаходити компроміси. До того ж українці здавна дарували предмети побуту, прикраси, вироби з міді, які навіть кували власноруч.



Що подарувати на 7 річницю весілля / Фото Pexels

Обираючи подарунок, звертайте увагу на інтереси подружжя: що вони люблять, чим захоплюються, який їхній стиль. Можна робити ставку на корисні речі, які можуть знадобитися всім членам сім'ї. Креатив та оригінальність також цінуються. Та пам'ятайте, що важливий не бюджет, а ваша увага та почуття, вкладені у цей подарунок.

За традицією подружня пара має обмінятися подарунками з самого ранку, після пробудження. Приймати презент в інтимній атмосфері значно приємніше. Вже після цього можна відкриватися для привітань від родичів та близьких.

В Україні гості часто дарували подружжю на ювілей велику мідну чашу. Перед тим, як вручити її винуватцям свята, її наповнювали вином. Пара мала по черзі пригублювати з чаші – скільки ковтків вони зроблять, стільки щастя на них чекатиме упродовж спільного сімейного життя.

Подарунки для дружини

Чоловік може підготувати для дружини такі подарунки на мідне весілля:

Мідні прикраси : каблучки, сережки, ланцюжки, підвіски чи браслет, дзеркальце, прикрашене ковкою.

: каблучки, сережки, ланцюжки, підвіски чи браслет, дзеркальце, прикрашене ковкою. Кована мідна троянда : вона стане символом пристрасті та кохання, що ніколи не згасне у ваших відносинах. Такий подарунок згодом можна помістити у спеціальну скляну колбу - вона стане чудовим декором для дому.

: вона стане символом пристрасті та кохання, що ніколи не згасне у ваших відносинах. Такий подарунок згодом можна помістити у спеціальну скляну колбу - вона стане чудовим декором для дому. Мідний посуд : якщо ваша кохана не проти такого подарунка, зверніть увагу на кухонні комплекти з міді.

: якщо ваша кохана не проти такого подарунка, зверніть увагу на кухонні комплекти з міді. Вовняний одяг : сукня, светр, комплект з шапки та шалика. Такий подарунок буде особливо доречним, якщо річниця припадає на холодну пору року.

: сукня, светр, комплект з шапки та шалика. Такий подарунок буде особливо доречним, якщо річниця припадає на холодну пору року. Традиційні подарунки: ювелірні прикраси, біжутерія, ґаджети, сертифікат на купівлю косметики.

Подарунки для чоловіка

Коли дружина обирає подарунок для свого коханого, вона також може звернутися до назви та обрати щось із вмістом міді.

Ремінь з мідною пряжкою – це і практичний, і водночас красивий презент.

– це і практичний, і водночас красивий презент. Інші подарунки з мідними елементами : записник з мідною прикрасою, спільне фото у мідній рамці, принаддя для риболовлі з мідного матеріалу (якщо чоловік любить риболовлю).

: записник з мідною прикрасою, спільне фото у мідній рамці, принаддя для риболовлі з мідного матеріалу (якщо чоловік любить риболовлю). Вовняний одяг , зв'язаний власноруч – шарфи, светрики, халати, кардигани. Ці речі зігріватимуть його в холодні вечори й нагадуватимуть про ваше кохання.

, зв'язаний власноруч – шарфи, светрики, халати, кардигани. Ці речі зігріватимуть його в холодні вечори й нагадуватимуть про ваше кохання. Традиційні презенти: годинник, ґаджети, корисні речі.

Подарунки для пари

Якщо ваші друзі або близькі святкують мідне весілля, зверніть увагу на такі ідеї подарунка для молодого подружжя:

Мідний посуд : естетичні столові набори, миски, чайник-заварник, турка для готування кави, мідна сковорідка, цукерниця (в яку можна заздалегідь насипати солодощів).

: естетичні столові набори, миски, чайник-заварник, турка для готування кави, мідна сковорідка, цукерниця (в яку можна заздалегідь насипати солодощів). Мідні вази , в які також можна помітити букет квітів.

, в які також можна помітити букет квітів. Старовинні монети .

. Вовняні або шерстяні речі: затишний великий плед для двох, покривало. Такі речі можна створити навіть своїми руками – це не лише нагода показати свої вміння рукодільника або рукодільниці, але й подарувати ще й теплі емоції. Адже подарунки, зроблені своїми руками, набагато цінніші.

Чого не варто дарувати на 7 років весілля

На сьому річницю шлюбу важливо обирати подарунки, що матимуть особливий і символічний підтекст. Якщо ви сумніваєтесь з приводу деяких подарунків, це варіанти, що можуть бути невдалими для подарунка:

Порохотяг, праска чи інші побутові подарунки . Ці речі справді можуть бути корисними, але занадто практичними. Краще обрати щось романтичніше або більш емоційне.

. Ці речі справді можуть бути корисними, але занадто практичними. Краще обрати щось романтичніше або більш емоційне. Органайзери або шопери . Ці речі також ніяк не підкреслять значення важливої події.

. Ці речі також ніяк не підкреслять значення важливої події. Стандартні подарункові набори або сертифікати . Такі презенти можуть бути вдалими лише якщо ви в них впевнені. Насправді ж вони демонструють, що гість ніяк не готувався до свята.

. Такі презенти можуть бути вдалими лише якщо ви в них впевнені. Насправді ж вони демонструють, що гість ніяк не готувався до свята. Надто дорогі коштовності . Розкішні подарунки не завжди є вдалими. Вони швидше викликають відчуття, немов гість хоче компенсувати якусь провину або похизуватися рівнем свого достатку. Ці варіанти можуть бути незручними для подружжя.

. Розкішні подарунки не завжди є вдалими. Вони швидше викликають відчуття, немов гість хоче компенсувати якусь провину або похизуватися рівнем свого достатку. Ці варіанти можуть бути незручними для подружжя. Абонемент у спортзал чи тренажери. Такий подарунок може бути сприйнятий негативно - як натяк на те, що їм потрібно змінити свій зовнішній вигляд.

Загалом, коли обираєте подарунок на 7 річницю весілля, важливо не ігнорувати побажання ваших друзів або партнера. Якщо ви знаєте, що людина не любить певний тип посуду, має на щось алергію, у неї принципові погляди щодо деяких питань – при виборі подарунка все це важливо враховувати.

Завжди краще зробити акцент на емоційності подарунка, проявити ним турботу, презент має бути символом вашого зв'язку, принести у дім затишок, тепло й хороші емоції.

Оригінальні ідеї святкування 7-ї річниці

7 років спільного життя обов'язкові варті того, щоб їх відзначити. Найпопулярнішим варіантом залишається вечеря у колі сім'ї та близьких друзів. Та якщо ви бажаєте влаштувати щось оригінальніше, ось кілька інших варіантів святкування річниці:

Спільна подорож та екскурсія . Якщо ви любите подорожувати та отримувати нові емоції, цей варіант точно для вас. Це може бути подорож до особливого для вас міста, або ж поїздка в абсолютно нові краї, де ви раніше не бували. Там можна відвідати екскурсію цікавими та захопливими місцями. Спільний досвід не зрівняється з жодним подарунком.

. Якщо ви любите подорожувати та отримувати нові емоції, цей варіант точно для вас. Це може бути подорож до особливого для вас міста, або ж поїздка в абсолютно нові краї, де ви раніше не бували. Там можна відвідати екскурсію цікавими та захопливими місцями. Спільний досвід не зрівняється з жодним подарунком. Романтичний вечір . Влаштуйте собі незабутній романтичний вечір вдома або в ресторані. Створіть затишну й теплу атмосферу, приготуйте вечерю разом (або ж замовте улюблену їжу з закладу). Важливу роль відіграє декор – ароматичні свічки, квіти, приємна музика тощо.

. Влаштуйте собі незабутній романтичний вечір вдома або в ресторані. Створіть затишну й теплу атмосферу, приготуйте вечерю разом (або ж замовте улюблену їжу з закладу). Важливу роль відіграє декор – ароматичні свічки, квіти, приємна музика тощо. Майстер-клас для двох . Спільне заняття творчістю не тільки зближує, але й дозволяє створити щось, що нагадуватиме про цей день. Ви можете обрати майстер-клас з приготування їжі, гончарства, живопису чи танців.

. Спільне заняття творчістю не тільки зближує, але й дозволяє створити щось, що нагадуватиме про цей день. Ви можете обрати майстер-клас з приготування їжі, гончарства, живопису чи танців. Фотосесія. Дуже важливо зберігати найкращі миті шлюбу. Тому фотосесія може бути ще одним вдалим варіантом. Можна обрати тематику, що сподобається вам обом – вінтаж, ретро, природа чи яскраві образи.

Серед інших варіантів святкування – релакс у SPA-салоні, прогулянка вечірнім містом, перегляд фото та відео з весілля чи навіть повторення весільних обітниць та обмін мідними обручками.



Як відсвяткувати 7 років весілля / Фото Unsplash

Що найважливіше на 7 річницю весілля: висновок

Річниця весілля 7 років – це важливий момент для подружжя. За ці роки пара стала міцнішою, гармонійною, а їхні стосунки все ще пристрасні й гарячі. У цю річницю варто нагадати насамперед собі, що любов, підтримка, турбота й довіра є основою кожного союзу. Тому проходження цього етапу варто відзначити.

Для святкування 7 років шлюбу не обов'язково витрачати шалені суми чи влаштовувати грандіозні заходи. Головне – приділити одне одному увагу та створити нові спільні спогади, що зігріватимуть у холодні пори року.