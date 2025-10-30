Чи потрібно залишати чайові офіціантам: пояснення священника ПЦУ
- Священник ПЦУ Олексій Філюк заявив, що рішення про залишення чайових офіціантам є індивідуальним і залежить від можливостей та бажання людини.
- Церква не накладає суворих вимог щодо чайових, але вважає їх проявом милосердя та підтримки, якщо обслуговування було якісним.
Питання чайових для офіціантів є частиною дискусії про етику обслуговування та фінансову культуру. У багатьох країнах, зокрема в Україні, ці гроші є суттєвою частиною доходу працівників, які часто отримують мінімальну фіксовану ставку.
На це важливе для суспільства питання дав чітку відповідь священник ПЦУ Олексій Філюк у своєму відео, пише 24 Канал.
Чи потрібно залишати чайові офіціантам?
Священник Православної Церкви України Олексій Філюк наголосив, що кожен самостійно має вирішити, чи давати "на чай" офіціантам, чи ні.
Якщо є можливість, то можна залишати (чайові – 24 Канал). Це питання індивідуальне. Є люди, які багато лишають грошей на чайові, і це нормально. Хто як хоче, так і робить,
– зауважив отець Олексій.
Церква не накладає суворих вимог щодо чайових, але опосередковано підтримує цей жест як прояв милосердя та підтримки. Якщо обслуговування було якісним, а гість має змогу віддячити, то це вважається позитивним і морально прийнятним вчинком.
Чи можна віддавати свої речі чужим людям?
- Наші предки боялися віддавати свій одяг комусь чужому, оскільки вірили, що накличуть на себе різні хвороби та біди. Крім цього, пращури нібито позбавлялися власного щастя та успіху, якщо давали речі незнайомцям.
- Однак у сучасному світі люди досить часто займаються благодійністю, зокрема в часі війни. Багатьом громадянам довелося покинути власні домівки без речей через постійні обстріли або окупацію. Тому люди віддають свої речі переселенцям, адже хочуть робити добрі справи.
- За словами священника Православної Церкви України Олексія Філюка, християнам дозволяється давати власний одяг незнайомцям, якщо він підходить їм за розміром. Отець зазначив, що вірянам варто ділитися та припинити боятися, що хтось може забрати їхню енергію.