Чи потрібно залишати чайові офіціантам: пояснення священника ПЦУ

Питання чайових для офіціантів є частиною дискусії про етику обслуговування та фінансову культуру. У багатьох країнах, зокрема в Україні, ці гроші є суттєвою частиною доходу працівників, які часто отримують мінімальну фіксовану ставку.

На це важливе для суспільства питання дав чітку відповідь священник ПЦУ Олексій Філюк у своєму відео.

Чи потрібно залишати чайові офіціантам?

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк наголосив, що кожен самостійно має вирішити, чи давати "на чай" офіціантам, чи ні.

Якщо є можливість, то можна залишати (чайові – 24 Канал). Це питання індивідуальне. Є люди, які багато лишають грошей на чайові, і це нормально. Хто як хоче, так і робить,

– зауважив отець Олексій.

Церква не накладає суворих вимог щодо чайових, але опосередковано підтримує цей жест як прояв милосердя та підтримки. Якщо обслуговування було якісним, а гість має змогу віддячити, то це вважається позитивним і морально прийнятним вчинком.

