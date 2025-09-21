21 вересня в Україні відзначають День міста Чернігів. Це особлива дата, коли українці вшановують минуле й сьогодення одного з найдавніших міст України.

Чернігів – місто легенд і героїв, центр культури та духовності, що зберіг свою унікальність, попри всі випробування часу. Дату 21 вересня для святкування цього дня обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1943 році, місто звільнили від нацистських загарбників.

Однак історики вже протягом тривалого часу дискутують щодо перенесення цієї дати святкування на інший день. Зокрема, на 27 березня – день надання Чернігову Магдебурзького права, або 6 березня – день присвоєння місту почесної відзнаки "Місто-герой України".

Втім, поки що чернігівці продовжують вшановувати своє коріння та ділитися гордістю за рідний край саме 21 вересня, пише LifeStyle24 з посиланням на "Праймвечір. Акценти" на Українському Радіо "Чернігівська хвиля".

З цієї нагоди наша редакція підготувала гарні привітання у картинках і словах з Днем міста Чернігів.

День міста Чернігів 2025: як привітати у картинках і словах?

Зі святом, рідний Чернігове! Ти справжня скарбниця української культури та духовності. Бажаю, щоб твоя унікальна спадщина дбайливо зберігалася нащадками, а місто розвивалося і розквітало. Нехай кожен мешканець відчуває гордість за своє місто!

***

Прийми найщиріші вітання з Днем міста, наша історична перлино! Дякуємо всім поколінням, що творили твою велич і красу. Нехай твоя слава лунає далеко за межами України, приваблюючи гостей та надихаючи своїх жителів. Ти в нашому серці назавжди!

Привітання з Днем міста Чернігів 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем міста! Нехай Божа благодать, що сходить з куполів твоїх древніх храмів, буде надійним оберегом для кожного мешканця. Бажаю, щоб духовна сила, накопичена століттями, допомагала долати всі труднощі та впевнено йти у майбутнє.

***

З Днем міста, Чернігове! Найголовніше побажання сьогодні – мирного неба над головою та спокою у кожному домі. Нехай тихі води Десни омивають твої береги, забираючи всі тривоги та печалі. Бажаю тобі тихого та щасливого життя.

Привітання з Днем міста Чернігів 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе, місто гармонії та краси! Бажаю, щоб на твоїх вулицях завжди панували спокій, затишок та безпека. Нехай кожен мешканець почувається захищеним та щасливим у рідному Чернігові. Хай сміх дітей лунає голосніше за будь-які сирени.

***

Нехай лагідна течія Десни принесе в кожну домівку спокій та душевну рівновагу. У це свято бажаю, щоб усі негаразди відійшли у минуле, а попереду чекали лише світлі та мирні дні. Любимо тебе і віримо у твоє щасливе майбутнє!

Привітання з Днем міста Чернігів 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Схиляємо голови перед твоїм подвигом, Чернігове! У цей день ми дякуємо кожному, хто боронив тебе, ризикуючи власним життям. Ваш незламний дух – це приклад для всієї України. Нехай твоя героїчна історія назавжди залишиться в пам’яті нащадків.