Багато людей сприймають цвинтар як місце поховання та межу між світом живих і мертвих. У давнину предки вірили, що на кладовище панує важка енергетика.

Саме тому в народі запевняли, що часто відвідувати кладовище небажано. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна часто ходити на цвинтар?

Наші пращури вірили, що кожне відвідування могили турбує душу померлого. Так, часті візити могли завадити покійнику знайти спокій. Саме тому, за повір'ями, померлий міг покликати живого, який занадто часто приходив на кладовище, за собою. Водночас людина могла накликати на себе різноманітні життєві негаразди, зокрема хвороби та втрати.

Що цікаво, після відвідин цвинтаря не радили одразу повертатися додому. Вважалося, що з кладовища можна принести додому "нечисту" енергію, тому краще було спершу зайти в людне місце чи просто трохи пройтися іншою дорогою. Так, людина очищалася від негативних сил, через що не могла занести додому те, що б нашкодило їй у майбутньому.

Ба більше, особливо чутливі люди після частих відвідин починали відчувати втому, тривогу або навіть мати тривожні сни. Однак кожен самостійно має вирішити, скільки разів і коли доречно ходити на кладовище.

Чому не можна ходити часто на цвинтар / Фото Freepik

Раніше ми вже розповідали, що заборонено робити на цвинтарі, щоб не накликати на себе негаразди.