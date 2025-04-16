З Днем ангела Ірини 2025: красиві картинки-привітання з іменинами

16 квітня святкують День ангела Ірини. В Україні багато жінок з таким іменем, тому варто привітати їх сьогодні зі святом.

Ім'я Ірина походить з Давньої Греції й означає "та, що дарує мир і спокій". Такі жінки – гарні друзі, які можуть підтримати й вислухати у скрутну хвилину. Ірини мають добре серце, що дозволяє їм співпереживати та щиро співчувати іншим. Представниці цього імені відзначаються гострим розумом і критичним мисленням, що допомагає їм під час розв'язання проблем, розповідає LifeStyle24 з посиланням на Як звати.

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Наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Ірини у картинках і листівках. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час, і надішліть друзям, колегам, знайомим, які мають сьогодні іменини. Подаруйте їм гарний настрій святковими привітаннями.

Привітання з Днем ангела Ірини 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Ірини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ірини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ірини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ірини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ірини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ірини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ірини 2025 / Колаж LifeStyle24

Якщо вам цікаво, хто ще святкуватиме дні ангела у квітні 2025 року, то пропонуємо ознайомитися з нашим матеріалом.