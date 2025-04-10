З Днем ангела Максима 2025: найгарніші картинки-привітання зі святом

10 квітня в Україні відзначають День ангела Максима. На теплі слова заслуговує кожен, тому подаруйте гарний настрій своїм рідним чарівними картинками-привітаннями.

Це ім'я походить з латинської мови та означає "найвеличніший". Такі чоловіки прагнуть досягати великих цілей та ставати лідерами. Вони часто впевнені у собі та можуть легко згуртувати навколо себе людей. Зокрема, Максимам притаманні категоричність та запал, який важко стримати, розповідає LifeStyle24 з посиланням на Як звати.

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Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Максима. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

Привітання з Днем ангела Максима 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Максима 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Максима 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Максима 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Максима 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Максима 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Максима 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Максима 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Максима 2025 / Колаж LifeStyle24

Коли раніше святкували День ангела Максима

У зв'язку з тим, що у вересні 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, дати, коли християни відзначають свята, змістилися на 13 днів назад. За старим календарем, Максими святкували іменини 23 квітня, а зараз їх мають – 10 квітня.