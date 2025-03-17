З Днем ангела Олексія 2025: красиві картинки-привітання з іменинами

17 березня святкують День ангела Олексія. В Україні багато чоловіків з таким іменем, тому варто привітати їх сьогодні зі святом.

Ім'я Олексій має давньогрецьке походження та трактується як "захисник". Його власники мають велике коло спілкування, бо вміють гуртувати навколо себе людей. Такі чоловіки полюбляють бути лідерами, тому нерідко займають керівні посади на роботі. Олексії також відзначаються рішучістю та впертістю, розповідає LifeStyle24 з посиланням на Як звати.

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Наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Олексія у картинках і листівках. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час, і надішліть друзям, колегам, знайомим, які мають сьогодні іменини. Подаруйте їм гарний настрій святковими привітаннями.

Привітання з Днем ангела Олексія 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Олексія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Олексія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Олексія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Олексія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Олексія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Олексія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Олексія 2025 / Колаж LifeStyle24

Якщо вам цікаво, хто ще святкуватиме дні ангела у березні 2025 року, то пропонуємо ознайомитися з нашим матеріалом.