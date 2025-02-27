З переходом України на новоюліанський календар дати деяких іменин змінилися. Про Дні ангела березня 2025 – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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Календар днів ангела на березень 2025

1 березня – Антон, Василь, Веніамін, Олександр, Ян, Антоніна, Євдокія.

2 березня – Арсен, Богдан, Сава.

3 березня – Михайло, Марта.

4 березня – Георгій, Григорій, Яків, Уляна, Юліана.

5 березня – Марк, Теодор

6 березня – Костянтин, Максим, Теодор, Федір, Олена.

7 березня – Василь, Євген, Павло.

8 березня – Іван, Ян.

9 березня – Олексій, Опанас, Акакій.

10 березня – Віктор, Георгій, Василина, Галина.

11 березня – Єгор, Юхим, Василь.

12 березня – Дмитро, Семен, Сергій, Ян, Іван, Костянтин.

13 березня – Олександр, Микола.

14 березня – Ростислав, Михайло.

15 березня – Олександр, Денис, Михайло, Тимофій, Еммануїл.

16 березня – Олександр, Роман, Трохим.

17 березня – Віктор, Макар, Олексій.

18 березня – Кирило, Трохим, Наталя.

19 березня – Інокентій, Софія.

20 березня – Клавдія, Параска, Світлана, Сергій, Уляна.

21 березня – Володимир, Кирило, Яків.

22 березня – Василь, Василиса, Іван.

23 березня – Василь, Лідія.

24 березня – Захар, Стефан, Петро.

25 березня – Сава.

26 березня – Авраам, Алла, Ганна, Лариса, Параска.

27 березня – Іван, Макар.

28 березня – Ілля, Степан.

29 березня – Кирило, Марк, Пилип.

30 березня – Іван, Василь.

31 березня – Веніамін, Інокентій, Йосип.