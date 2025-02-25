Тепер християни відзначають їх на 13 днів раніше. Про нові дати важливих церковних свят березня 2025 року – розповідає 24 Канал з посиланням на Православну церкву України.
Не пропустіть Календар головних церковних свят на 2025 рік: що відзначатимуть українці
Православний календар на березень 2025
1 березня – преподобномучениці Євдокії.
2 березня – священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі.
3 березня – мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска; початок Великого посту.
4 березня – преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії.
5 березня – святого Конона Мандонського.
6 березня – пам'ять 42 мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени.
7 березня – священномучеників Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших.
8 березня – преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського.
9 березня – 40 мучеників Севастійських.
10 березня – мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента.
11 березня – святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія.
12 березня – преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова.
13 березня – святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Персидської.
14 березня – преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Київського.
15 березня – мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв.
16 березня – мученика Савина; священномученика Олександра.
17 березня – преподобного Олексія, чоловіка Божого; мученика Марина.
18 березня – святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія.
19 березня – священномучеників Хризанта і Дарії.
20 березня – святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави.
21 березня – преподобного Якова, єпископа Катанського.
22 березня – священномученик Василія Анкірського.
23 березня – преподобномученика Нікона та його учнів.
24 березня – преподобної Захарії.
25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії.
26 березня – Собор архангела Гавриїла.
27 березня – мучениці Матрони.
28 березня – преподобного Іларіона Нового; преподобного Стефана.
29 березня – священномучеників Марка і Кирила.
30 березня – преподобного Йоана Ліствичника.
31 березня – преподобного Іпатія, єпископа.