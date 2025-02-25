Теперь христиане отмечают их на 13 дней раньше. О новых датах важных церковных праздников марта 2025 года – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православную церковь Украины.
Не пропустите Календарь главных церковных праздников на 2025 год: что будут отмечать украинцы
Православный календарь на март 2025 года
1 марта – преподобномученицы Евдокии.
2 марта – священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси.
3 марта – мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска; начало Великого поста.
4 марта – преподобного Герасима, что на Иордане, мучеников Павла и Юлиании.
5 марта – святого Конона Мандонского.
6 марта – память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены.
7 марта – священномучеников Василия, Ефрема, Капитона, Евгения и других.
8 марта – преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского.
9 марта – 40 мучеников Севастийских.
10 марта – мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.
11 марта – святителей Софрониев, Антипа и Ефимия.
12 марта – преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова.
13 марта – святого Никифора, патриарха Константинопольского; мученицы Христины Персидской.
14 марта – преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Киевского.
15 марта – мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев.
16 марта – мученика Савина; священномученика Александра.
17 марта – преподобного Алексия, мужа Божия; мученика Марина.
18 марта – святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.
19 марта – священномучеников Хризанта и Дарии.
20 марта – святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы.
21 марта – преподобного Иакова, епископа Катанского.
22 марта – священномученика Василия Анкирского.
23 марта – преподобномученика Никона и его учеников.
24 марта – преподобной Захарии.
25 марта – Благовещения Пречистой Девы Марии.
26 марта – Собор архангела Гавриила архангела Гавриила.
27 марта – мученицы Матроны.
28 марта – преподобного Илариона Нового; преподобного Стефана.
29 марта – священномучеников Марка и Кирилла.
30 марта – преподобного Иоанна Лествичника.
31 марта – преподобного Ипатия, епископа.